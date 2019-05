Sok minden eldől a héten Magyarországon

Rögtön bekezdünk a hét elején, hiszen az MNB hétfőn közli szokásos havi statisztikáját a hitelintézetek mérlegéről, illetve a KSH publikálja friss adatait a márciusi kiskereskedelmi forgalomról, valamint a lakásépítések és az építési engedélyek első negyedéves alakulásáról. A GDP-adatra a jövő hétig még várni kell, de egyre több olyan statisztika érkezik, melyekből már összerakható az első negyedéves növekedési kép.

Kedden a jegybank értékpapír tulajdonosi statisztikája mellett az Európai Bizottság tavaszi gazdasági prognózisára figyelünk elsősorban. A testület a magyar gazdasággal kapcsolatban is előáll friss előrejelzéseivel, legutóbb tavaly ősszel az idei évre 3,4 százalékos, 2020-ra pedig 2,6 százalékos GDP-növekedést vetítettek előre, ezeket is frissítik most. Külföldön a német gyáripari megrendelések adatára lehet érdemes figyelni, ami a magyar gazdaság szempontjából is lényeges lehet.

Szerda reggel közli az MNB a nemzetközi tartalékok áprilisi adatát, de ennél is fontosabb lehet a KSH ipari termelésre vonatkozó márciusi statisztikája, mely szintén fontos indikátora lehet az első negyedéves növekedésünknek. Közben fél szemmel a kínai külkereskedelemre és a német iparra is érdemes lehet figyelni.A KSH csütörtök reggel közli az infláció áprilisi adatát, ami elsősorban a forint szempontjából lehet lényeges. Az utóbbi hónapokban az áremelkedési ütem veszélyesen közel került a jegybank céljához, így egy esetleges meglepően magas adat a magyar deviza gyengülését is hozhatná. Az MNB ugyanis az utóbbi hetekben csak jelképes szigorításról döntött, ami tovább emelkedő inflációs környezetben kevés lehet ahhoz, hogy ne kerüljön még jobban lejtőre a forint. Emellett jön egy előzetes külkereskdelmi adat is, a Pénzügyminisztérium pedig az államháztartás előzetes áprilisi egyenlegét közli majd.Péntekre már csak külföldön maradnak érdemi adatok, melyekre figyelhetnek a befektetők, délelőtt a brit GDP-növekedés, majd a nap második felében az amerikai infláció hozhat piaci mozgásokat.