Sokat veszíthet Magyarország a brit dráma miatt - Munkahelyeket kerülnek veszélybe

Magyarország a régió legnyitottabb gazdasága, a 90%-át exportálja az ország, ami komoly kitettséget jelent, ha romlik a globális gazdasági helyzet. Erre pedig most igen jó esély van, hiszen a Brexit minden bizonnyal nyomot hagy az unió gazdaságán.A magyar döntéshozók szerint a Brexit hatása csak visszafogott lesz a gazdaságra nézve, az ING szerint azonban a GDP szintje 0,5%-kal lehet alacsonyabb az alappályához képest 2020-ig, ha a brit kilépés technikai recesszióhoz vezet az EU-ban.A bank ábrája szerint a magyar export közel 4%-a megy az Egyesült Királyságba - amivel a sérülékeny országok közé tartozik, a hozzáadott értéket tekintve pedig 2%-os az arány:

A brit gazdaság gyengélkedése a magyar foglalkoztatásra is negatív hatással lehetne. A teljes foglalkoztatáson belül ugyanis Magyarországon a munkahelyek 1,8%-a függ az Egyesült Királysággal való kereskedelemtől.

A magyar és a cseh gazdaság ráadásul az autógyártás miatt is sérülékeny, Magyarországon azonban nem csak az ipar, hanem a szolgáltató szektor is szorosan kapcsolódik a brit gazdasághoz, emiatt itt is lényeges kitettségről beszélhetünk. Az ING Bank szerint hazánkban a foglalkoztatást tekintve a szolgáltatóközpontok (SSC) a leginkább sérülékenyek a Brexit-fejleményekre.