Soros az osztrák kancellárral tárgyalt a CEU-ról - Költöztetnék a magyar oktatókat is

Nincs CEU-ügy, álságos a történet, ugyanis amit Bécsben csinál a CEU, megtehette volna Magyarországon is

Soros hétfőn fog találkozni az osztrák tudományos miniszterrel, Heinz Fassmannal, akivel technikai dolgokat fognak átbeszélni, így például a CEU-s diplomák akkreditálásának módját. Ezen kívül szó lesz a Budapesten dolgozó egyetemi munkavállalók Bécsbe költözéséről is.A következő téli félévtől kezdve a politikatudományi, az újságírói és a nemzetközi kapcsolatok posztgraduális képzései már Bécsben indulhatnak el az egyetemnek.A CEU októberben közölte , hogy ha decemberig nem történik megállapodás, vagyis a magyar kormány nem írja alá az államközi egyezményt New Yorkkal, akkor a CEU Bécsbe költözik.A Kuratórium december 1-jével hagyta jóvá a költözést. A döntés oka az, hogy a magyar kormány nem írt alá olyan nemzetközi egyezményt, amely lehetővé tenné, hogy a CEU New York-ban akkreditált amerikai intézményként szabadon működhessen Budapesten.David B. Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete később közölte : továbbra is azon dolgozik, hogy megoldódjon a CEU ügye. A nagykövet megérti a CEU álláspontját, ugyanis a "hosszantartó bizonytalanság" nem fenntartható állapot egy oktatási intézmény esetében. Ezzel együtt úgy gondolja, még mindig lehet megoldást találni. reagált Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter a fejleményekre.A CEU-val a nemzetközi felsőoktatási rangosokban legelőkelőbb helyen szereplő egyetem távozik Magyarországról.