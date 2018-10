Sorsdöntő hét következik a Brexit ügyében

Ez egy kritikus hét lesz az Egyesült Királyság és európai partnereink szempontjából egyaránt

- hangsúlyozta Hunt az Európai Unió külügyminisztereinek hétfői luxemburgi találkozója elé kiadott nyilatkozatában."Nem lehet túlbecsülni a fontosságát annak, hogy olyan Brexit-megállapodás szülessen, amely tiszteletben tartja az EU önállóságát és az Egyesült Királyság szuverenitását" - mondta. "És ennek levezetése létfontosságú lesz a biztonságunk szempontjából is, mert - mint fogalmazott - a gazdasági kapcsolatok jelentik a partnerségünk egészének a szívét, beleértve azt a létfontosságú biztonsági szövetséget is, amely európai barátainkhoz köt minket."Hunt nyilatkozata mintegy felvezeti azt a hetet, amelynek során Theresa May brit miniszterelnöknek a brüsszeli EU-csúcs elé kellene terjesztenie a Brexit-megállapodásra vonatkozó javaslatát.Uniós partnerei előtt a brit diplomácia vezetője "amellett fog érvelni, hogy a megállapodás elérése mindannyiunk közös érdeke, és hangsúlyozni fogja annak jelentőségét, hogy folytatódjon a nemzetközi biztonsági együttműködés az újonnan keletkező globális léptékű fenyegetésekkel szemben" - áll a londoni külügyminisztérium által kiadott nyilatkozatban.Hunt nyolc közép- és kelet-európai kollégáját látta vendégül vasárnap a brit külügyminisztérium Londontól délkeletre található, cheveningi rezidenciáján. Közben Dominic Raab, a brit kormány Brexit-ügyi minisztere Brüsszelben Michel Barnier-val, az EU Brexit-ügyi főtárgyalójával próbálta előkészíteni a szerdai kezdéssel tervezett csúcstalálkozót, de Barnier közlése szerint számos kérdés, köztük az Írország és Nagy-Britannia közötti határ ellenőrzésének kérdése továbbra is nyitva maradt.Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a cheveningi rendezvény helyszínén az MTI-nek azt mondta: a közép-európai térség olyan Brexit-megállapodás elérését várja el az EU-tól, amelyet mindkét érintett fél tisztességesnek ismerhet el. Hozzátette: e megállapodás elmaradása durván sértené Közép-Európa érdekeit, mivel a régió nagyon komoly kereskedelmi forgalmat bonyolít le Nagy-Britanniával, a térség gazdaságaiban igen jelentősek a brit befektetések, ráadásul a közép-európai országokból több millióan élnek, dolgoznak tanulnak Nagy-Britanniában, és az ő jogosultságaikat is garantálni kell.