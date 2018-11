Sorsfordító nap előtt az egész Európai Unió

A brit parlament bekavarhat

A főtárgyaló hangsúlyozta, eljött az ideje, hogy mindenki vállalja felelősségét, az előkészítő tárgyalások ugyanis nagyon nehezek és összetettek voltak. Hozzátette, a megbeszélések során az EU sosem az Egyesült Királyság ellen, mindig a legjobb közös megoldás érdekében tárgyalt.Vasárnapi soron kívüli brüsszeli csúcstalálkozójukon az unióban maradó 27 tagország, az EU27-ek vezetői és Theresa May brit kormányfő várhatóan aláírják a megállapodást a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről és a politikai nyilatkozatot a jövőbeli kapcsolatokról.Vasárnapi soron kívüli brüsszeli csúcstalálkozójukon az európai uniós vezetők várhatóan aláírják a megállapodást a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről és a politikai nyilatkozatot a jövőbeli kapcsolatokról.Az ülés reggeli megnyitását követően a résztvevők a hagyományoknak megfelelően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek.Ezután munkaülés kezdődik a Brexit után bennmaradó tagországok állam- illetve kormányfőinek részvételével.Theresa May brit miniszterelnök délelőtt 11 órakor csatlakozik a huszonhetekhez, és várhatóan aláírják a két dokumentumot.A találkozó a hivatalos tervek szerint dél körül véget ér, minthogy több uniós vezető, köztük Angela Merkel német kancellár is nyilvánvalóvá tette, hogy nem akar már tárgyalni, csak aláírni a kész egyezményt. Sajtóhírek szerint éppen ezért ebédet sem rendeltek az Európai Tanácsba.Szombat reggel Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök még "vétóval" fenyegetett, amennyiben nem tisztázzák Gibraltár kérdését, ez azonban intenzív tárgyalások eredményeképpen délutánra sikerült.Meghívólevelében Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke közölte, hogy a két dokumentum aláírását fogja javasolni a résztvevőknek, valamint azon véleményének adott hangot, hogy bár a britek távozása sajnálatos, sikerült megtalálni a lehető legjobb kompromisszumot.A kiválási megállapodásról majd még a brit parlamentnek is szavaznia kell, ennek kimenetele viszont közel sem egyértelmű, sőt az elutasítás tűnik valószínűbbnek.