Spekulatív támadással magyarázza bizonyítványát az ismert alapkezelő

Argentína egy óriási spekuláció áldozata lett: augusztusban az ehhez hasonló, devizaárfolyam ellen irányuló spekulatív támadások az alacsony forgalom miatt könnyen eldurvulhatnak.

Hasenstab interjúja kapcsán két dolgot érdemes megemlíteni.

A befektetési szakember egy interjúban beszélt arról, hogy az argentin válságot szerinte túlreagálta a piac, az általános feltörekvő piaci pánikhangulat miatt láthattunk ilyen durva összeomlást. Hasenstab úgy véli, hogy az ország gazdaságpolitikai ortodoxiája és az IMF-segélycsomag megléte biztató a problémák megoldása szempontjából, krízisben ugyanis ilyen józan hozzáállásra és gazdaságpolitikai lépésekre van szükség a döntéshozók részéről.- fogalmazott Hasenstab, hozzátéve, hogy Argentínával kapcsolatban nem csak a külföldi befektetők, hanem a lakosság bizalma is sérülékeny a múltbéli tapasztalatok miatt, ezért került sor ilyen pánikeladásra az elmúlt hetekben.furcsa lett volna, ha nem optimistán nyilatkozik Argentína jövőjéről, tekintve, hogy jelentős kitettséggel rendelkezik az ország államadósságában, emiatt pedig nagyon durva veszteséget szenvedett el augusztusban.Persze könnyen meglehet, hogy a piac valóban túlreagálta az ország problémáit és a következő időszakban - a feltörekvő piaci hangulat megnyugvásával párhuzamosan - javulni fog a helyzet, a szakember érvelés viszont így is több sebből vérzik. Az eladási hullámra ráerősíthetett az általános feltörekvő piaci pánikhangulat, ennek ellenére azonban a fő problémát az argentin gazdaság gyenge fundamentumai jelentik, amelyeket óriási kihívás lesz kezelni a következő években az amerikai és globális kamatkörnyezet emelkedése mellett.érdekes a szakember spekulatív támadással való érvelése, tekintve, hogy az elmúlt években ő is pontosan ezt a stratégiát követte, csak épp ellentétes irányban. Többnyire akkor épített ki jelentős kitettséget egy feltörekvő piaci országban, amikor a legnagyobb volt a baj (és emiatt a legolcsóbbak voltak az eszközök), arra számítva, hogy csődesemény nélkül sikerül megúszni az éles helyzetet. Ez a magatartás egy olyan világgazdasági környezetben, ahol a nagy jegybankok extrém laza monetáris politikája miatt a pénznek nagyon alacsony volt az ára, a globális pénzügyi rendszerben pedig óriási mennyiségű likviditás keresett magának befektetést, jövedelmező befektetési stratégiának bizonyult. Az olcsó pénz korszakának azonban vége, más szelek kezdtek el fújni a világon, ez pedig tovább növeli az Argentínához hasonló országokba történő befektetés kockázatát. Amennyiben viszont bejön az elmúlt években sikeresen alkalmazott stratégia, és Argentínának sikerül csőd nélkül kiverekednie magát szorult helyzetéből, akkor ismét nagyot nyerhet Hasenstab.