Súlyos feltételt szabott Irán és megfenyegette a közel-keleti hajókat

Szorost szorosért! Olyan nincs, hogy a Gibraltári-szoros számunkra nem hajózható szabadon, mások viszont megtehetik ezt a Hormuzi-szorosban

Róháni a már ismert teheráni álláspontot fejtette ki újra beszédében. Gazdasági terrorizmusnak nevezte a Teherán elleni washingtoni szankciókat, és kitért a Hormuzi-szorosra is, leszögezve: elképzelhető, hogy az ott áthaladó hajók nincsenek biztonságban.- tette hozzá Róháni, a július 19-én az irániak által a Hormuzi-szorosban feltartóztatott, brit Stena Imperio olajszállító hajóra utalva.arra, hogy a brit királyi tengerészgyalogság július elején Gibraltárnál lefoglalta a Grace 1 nevű iráni tartályhajót. London szerint a hajó Szíriába akart kőolajat szállítani, megsértve az Európai Unió által a szíriai rezsimmel szemben bevezetett szankciókat.Az iráni-amerikai viszony azt követően vált feszültté, hogy az Egyesült Államok tavaly májusban egyoldalúan kilépett a 2015-ben kötött többhatalmi atomalkuból, amelyben Irán nukleáris programjának korlátok közé szorítását ígérte a szankciók feloldásáért cserébe. Washington ezt követően újra életbe léptette a felfüggesztett büntetőintézkedéseket. Az atomalku felmondásának egyéves évfordulóján Róháni jelezte, hogy az iszlám köztársaság is fokozatosan eláll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésétől. Irán azóta meg is tette: májusban bejelentette, hogy nem tartja be az alacsonyan dúsított uránkészletnek és a nehézvízkészletnek az egyezmény által engedélyezett szintjét, majd