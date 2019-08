Súlyos következménye lehet a Brexitnek, nagyon megérezheti a brit gazdaság

Az augusztusi inflációs jelentésében a BoE visszavágta a brit gazdaság növekedési kilátásait, alapesetben idén és jövőre is 1,3 százalékos emelkedést jósolnak a gazdaságnak, akkor is, ha kamatot vágnak, ahogyan az a piaci várakozásokban is szerepel. Májusban még rendre 1,5 és 1,6 százalékos növekedést jósoltak idénre és jövőre.Egy a háromhoz az esélye ugyanakkor, hogy jövő év első negyedévében csökken a brit GDP, ha nem változtatnak a jelenlegi kamatszinteken - vélik a BoE szakértői. Ilyen magas kockázatot legutóbb 2016 augusztusában azonosítottak a jegybanki elemzők, rögtön azután, hogy a Brexitről tartottak népszavazást.