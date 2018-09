Súlyos recessziót hozhat a hard Brexit

A The UK in a Changing Europe (elemzőműhely hétfőn ismertetett 34 oldalas tanulmánya szerint megállapodás nélküli Brexit esetén a legaggasztóbb következmények közé tartozna a fogyasztói és az üzleti bizalomra, és ezen keresztül a fogyasztási kiadásokra gyakorolt hatás.Az elemzés szerint a 2007-2008-as pénzügyi válság idején a brit pénzügyi rendszer kis híján összeomlott, és csak a Bank of England - a brit jegybank - által a bankrendszerbe juttatott likviditásinjekció akadályozta meg a teljes csődöt.A ház szerint azonban nincs olyan intézmény, amely ugyanígy készen állna a kereskedelmi rendszer megvédésére megállapodás nélküli Brexit esetén, és ebben a helyzetben egyértelműen lehetséges - bár nem elkerülhetetlen - súlyos recesszió kialakulása a brit gazdaságban.A tanulmány szerint a megállapodás elmaradása az újonnan szükségessé váló ellenőrzések miatt óriási terhet róna a brit vámhatóságokra és a kikötőkre, repülőterekre is, jelentős adminisztratív költségtöbbletet okozva.Számos brit cég kényszerülne például eredetigazolási dokumentumok kiállítására, és az elemzés szerzőinek becslése szerint ez önmagában 4-15 százalékot adna hozzá egy-egy áruféleség termelési költségeihez.A délkelet-angliai Dover kikötőjét mindez különösen súlyosan érintené, mivel a Doveren átáramló kereskedelmi forgalom csaknem teljes egésze az Európai Unióval folyik. Jelenleg minden 180 kamionból esetenként csak kettőt vetnek alá ellenőrzésnek a doveri kikötőben, de a kutatási adatok arra vallanak, hogy ha mindössze két perccel növekszik az összes kamion által Doverben eltöltött idő, az is 47 kilométeres folyamatos torlódást okozna a kikötőbe vezető M20-as autópályán - áll a The UK in a Changing Europe hétfőn bemutatott tanulmányában.Ugyanerre a kockázatra a brit gazdaságban jelen lévő külföldi termelővállalatok is felhívták már a figyelmet.A japán Honda autóipari konglomerátum brit érdekeltségeinek szakértői a londoni alsóház nemrégiben tartott meghallgatásán elmondták: a cég angliai üzeméhez hétpercenként érkeznek a kamionok az uniós beszállítóktól származó részegységekkel, és a raktárakban mindössze egynapi termeléshez szükséges készlet van.A Honda szakértői szerint ha a kontinensről érkező részegység-behozatalt vámvizsgálatnak kell alávetni, a beszállítási folyamat ebből eredő minden negyedórányi késedelme 850 ezer font (csaknem 310 millió forint) halmozott éves veszteséget okozna a cégnek a tovagyűrűző fennakadások miatt.A The UK in a Changing Europe tanulmánya szerint a vámok megjelenése az EU-val folytatott brit kereskedelemben jelentősen felhajtaná a nagy-britanniai élelmiszerárakat is, és ez különösen súlyosan érintené a szegényebb háztartásokat, amelyek az átlagosnál magasabb jövedelmi hányadot költenek élelmiszerre.A cég becslése szerint a kereskedelmi megállapodás elmaradása esetén a húsfélék és a feldolgozott élelmiszerek kiskereskedelmi ára 7,3, illetve 3,7 százalékkal emelkedne, de ha a font tovább gyengül - éppen a megállapodás nélküli Brexit miatt -, az élelmiszerek még nagyobb mértékben drágulnának.