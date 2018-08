Súlyos szakemberhiánnyal küzdenek a balatoni vendéglátósok

Túl szigorú és aránytalan az a jogi szabályozás, amely szerint a számla- és nyugtaadási kötelezettség egy éven belüli, kétszeri megszegése miatt, a magas pénzbírság mellett 12 napi üzletbezárással, illetve az üzleti tevékenység felfüggesztésével is szankcionálhatják a vállalkozókat

A Somogy Megyei Kisosz (Kereskedők és Vendéglátók Érdekképviselete) társelnöke, Kertész Rezső az MTI-nek elmondta, már májusban főszezoni forgalmat bonyolítottak a dél-balatoni vállalkozók. Az esős június gyengébbre sikerült a korábbi évekénél, viszont júliusban, augusztusban kitartó, forró volt a nyár, aki bírta munkaerővel, annak lényegesen nőtt a forgalma. Tovább tart a kellemes idő, így sok üzlet szeptemberben, októberben is nyitva tarthat - tette hozzá.A fórumon több vállalkozó is elismerte,hiszen a 2 százalékpontos járulékcsökkentés közel sem fedezi majd a rájuk háruló pluszterheket.A kereskedelmet és a vendéglátást sújtó diszkriminációnak nevezték a sok hatósági ellenőrzést és a kiszabható súlyos büntetéseket. Sérelmezték, hogy az adóellenőrök főszezonban kértek kasszazárásokat, holott az online rendszer miatt másként is ellenőrizhettek volna.Kertész Rezső elmondta: a visszajelzések alapján a minimálbérről várható egyeztetésen jelzik majd, hogy a családi, illetve kisvállalkozások 10 százalék feletti emelést nem tudnak elviselni zökkenőmentesen.Ugyancsak fel kívánnak szólalni az adóellenőrzések során alkalmazott "halmazati" büntetések miatt.- fogalmazott Kertész Rezső.Hozzátette, jellemezően nem a vállalkozók, hanem a szakképesítés és tapasztalat nélküli alkalmazottak követik el a hibát, mégis a vállalkozók felelnek érte.