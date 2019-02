Sűrű napja lesz Matolcsy Györgynek kedden

Látszólag unalmasan indul a hét, hiszenmég egyetlen említésre méltó esemény sem lesz.reggel viszont beindul az élet, hiszen Matolcsy György MNB-elnök rögtön a parlament gazdasági bizottsága előtt kezdi a napot. Orbán Viktor már bejelentette, hogy mandátumának március elején történő lejárta után újabb hat évre jelöli a jegybank elnökét, ezzel kapcsolatban kell most meghallgatnia a szakbizottságnak. Szintén reggel közli a KSH a decemberi népmozgalmi adatokat, melyekből kiderül, mennyien voltunk december végén. Aztán Matolcsy a parlamentből vélhetően siet vissza az MNB-be, hiszen kora délután kamatdöntést tart a monetáris tanács. Komoly izgalmak várhatóan nem lesznek, a szakértők inkább a márciusi döntés után várják az első bejelentéseket a szigorítással kapcsolatban. Ennek ellenére érdemes lesz figyelni a jegybank közleményét, hogy változik-e a kommunikációjuk januárhoz képest. Nem csak nálunk lesz mozgalmas a kedd, várhatóan kulcsfontosságú beszédet mond majd Theresa May, aki továbbra is Brexit-megállapodását igyekszik átnyomni a parlamenten, illetve megkezdődik jerome Powell Fed-elnök kétnapos meghallgatása.

Ha már kedden berúgjuk a motort, akkorsem érdemes lassítani: reggel közli a KSH a januári foglalkoztatottsági adatokat, majd délelőtt tartja szokásos Gazdasági Évnyitóját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ez általában azon ritka alkalmak egyike, amikor egymás után szólal fel Orbán Viktor miniszterelnök, Matolcsy György jegybankelnök és Varga Mihály pénzügyminiszter. Már csak ezért is figyelmet érdemel a konferencia. Közben folytatódik a tengerentúlon Powell faggatása, a brit parlament pedig várhatóan este szavaz ismét a Brexit-megállapodásról.a negyedik negyedéves beruházási adatokat közli a statisztikai hivatal, emellett az ÁKK kéthetente szokásos kötvényaukciójára is érdemes lehet figyelni. Közben a németek már a februári előzetes inflációs statisztikával jönnek, míg a tengerentúlon a kormányzati leállás miatt csak most jelenik majd meg a negyedik negyedéves GDP első becslése.Várhatóanreggel publikálja majd a februári feldolgozóipari beszerzési menedzserindex (bmi) alakulását az MLBKT, emellett a felülvizsgált GDP-adat lesz érdekes, melyből kiderül, minek volt köszönhető a magyar gazdaság kimagasló növekedése a tavalyi negyedik negyedévben. Az amerikai hatóságok is a feldolgozóipar aktivitásáról számolnak be.