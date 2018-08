Sűrű naptárral kezd Orbán a nyári szabadsága után

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár a szervezés alatt álló főbb kormányfői programokról beszámolva jelezte, hogy Orbán Viktor első hivatalos programjamunkamegbeszélés Matteo Salvinivel, az olasz Liga kormánypárt vezetőjével, aki a belügyminiszteri tisztséget is betölti. Az egyeztetést kedd délután Milánóban tartják, utána sajtótájékoztatót is terveznek - közölte a sajtófőnök.Havasi Bertalan tájékoztatása szerint azvezeti Orbán Viktor,pedig beszédet mond az életének 75. évében elhunyt Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott, Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, színigazgató, egyetemi tanár, publicista, érdemes és kiváló művész temetésén a Fiumei úti sírkert művészparcellájában., ahol részt vesz a Nomád Világjátékok programjain Kazahsztán, Azerbajdzsán, Törökország és Üzbegisztán vezetőinek társaságában.Megerősítve a július 15-ei Orbán-Putyin-találkozó után közölt információt, Havasi Bertalan elmondta:vesz részt a magyar miniszterelnök.a vajdasági Topolyán a Délvidék Sport Akadémia megnyitó ünnepségét, ahol várhatóan Orbán Viktor is beszédet mond - közölte a sajtófőnök.Tájékoztatása szerint a miniszterelnök; Kötcsén a jobboldali konzervatív értelmiség meghatározó szereplőivel találkozik, majdvázolja a Magyarország és a szövetség képviselői előtt álló kihívásokat, illetve feladatokat.