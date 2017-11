Szabad elvonulást kapott Afrika diktátora

2017.11.15 07:05 Megbukott Afrika legismertebb diktátora Mit mondhatnánk? Meglepődtünk.

Egy kormányzati forrás szerint Mugabének nagyon fontos volt, hogy szavatolják számára az országban a biztonságot, de ettől még akkor utazhat külföldre, amikor jónak látja. A lemondott elnök tartott a feleségét övező ellenséges hangulattól, ezért szavatolni kellett számára azt is, hogy egész családja is biztonságban és félelem nélkül élhessen.Mugabe azóta állt az ország élén, amióta Zimbabwe 1980-ban kivívta függetlenségét. Kedden a hadsereg és a kormányzó Zimbabwei Afrikai Nemzeti Unió - Hazafias Front (ZANU-PF) nyomására lemondásra kényszerült. Pénteken iktatják be elnöki tisztségébe Emmerson Mnangagwa korábbi alelnököt, akit Mugabe nemrégiben menesztett, kiváltva ezzel a belpolitikai válságot.Az országot 37 évig irányító Mugabe részéről komoly taktikai hibának bizonyult az alelnök menesztése, mert a hadsereg pár nappal később államcsínyt hajtott végre, és az államfőt családjával együtt házi őrizetbe helyezte. Rövidesen a ZANU-PF is kihátrált Mugabe mögül, és a párt vezetése megfosztotta elnöki tisztségétől, majd kezdeményezte az elmozdítását célzó alkotmányos eljárás megindítását. Robert Mugabe az alkotmányos eltávolítását célzó eljárás parlamenti vitája alatt jelentette be lemondását.