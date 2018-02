Szabadkereskedelmi megállapodást akarnak a britek, az EU szankciókra is kész

May pénteken véget ért, elsősorban a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokra összpontosító hivatalos kínai látogatása után adott interjút a BBC rádiónak. A brit kormányfő megerősítette: London olyan szabadkereskedelmi megállapodást akar kötni az EU-val, amely a lehető legszélesebb körű vámmentességgel biztosítja a további "súrlódásmenetes" kereskedelmet az unióban maradó országokkal.A brit miniszterelnök szerint azonban e szabadkereskedelmi megállapodásnak lehetővé kell tennie, hogy Nagy-Britannia a világ más országaival is szabadon köthessen kereskedelmi egyezményeket.Theresa May szerintNagy-Britanniának egyetlen választása van: az, hogy visszaszerezze az ellenőrzést pénze, határai és törvényei felett - tette hozzá.A brit kormány Brexit-stratégiájának sarkalatos eleme, hogy Nagy-Britannia nemcsak az Európai Unióból, hanem az EU egységes belső piacáról és a vámunióból is kivonul, mivel nem akarja teljesíteni azokat a feltételeket - köztük a szabad munkaerőmozgás engedélyezésének kötelmét -, amelyek e két integrációs szerveződéshez kötődnek.A brit kormány ugyanakkorEmmanuel Macron francia elnök azonban a minap arra figyelmeztette a konzervatív párti brit kormányt, hogy, mivel ez az EU egységes belső piacának lebontásával érne fel.Macron január végi londoni látogatásán, szintén a BBC-nek nyilatkozva kijelentette: ha Nagy-Britannia a Brexit után is hozzá akar férni az unió belső piacához, akkorEzek közé tartozik az unión belüli szabad munkaerőmozgás elvének érvényesítése, a további befizetés az EU-költségvetésbe és az EU-bíróság joghatóságának elismerése.A Financial Times pénteki beszámolója szerintA londoni gazdasági napilap által látott uniós irányelv szerint a brit gazdaság "túl nagy és túl közel van" ahhoz, semhogy az EU "normális kereskedelmi partnerként" kezelhesse a kilépés után. Brüsszel ezért olyan új intézkedési eszköztár összeállítására törekszik, amellyel a Brexit után is korlátokat szabhat Nagy-Britannia számára az adózás, az állami támogatás, a környezetvédelmi előírások és a munkavállalói jogok területén.