Szabadulna Trump és Putyin a választási vizsgálattól - Össztűz zúdult rájuk

Trump: a vizsgálat éket vert a két ország közé

Putyin elbűvölte Trumpot

"Nagyon jó találkozó" volt

A Robert Mueller vezette különleges bizottság vizsgálata éket vert az Egyesült Államok és Oroszország közé - állította Donald Trump amerikai elnök a Fox televíziónak. Majd bizakodásának adott hangot, hogyés elmondta, hogy a megbeszélések kezdetekor Vlagyimir Putyin kifejezetten sajnálkozott az amerikai vizsgálatok miatt.Azt mondta, "igazán szégyenletes, mert oly sok jó dolgot tehettünk volna" - idézte az orosz elnököt Trump. Majd hosszasan részletezte, hogyAz elnök kifejtette Sean Hannity riporternek, hogyaz amerikai elnökválasztási folyamatba beavatkozással vádolt orosz állampolgárokat, és a meghallgatáson jelen lehetnek a Mueller vezette vizsgálóbizottság tagjai is. De Muellerék szerinte "valószínűleg" úgysem mennének el. "Az a tizenhárom dühös demokrata párti? Gondolja, hogy el akarnának menni? Én nem hiszem" - tette hozzá.Trump emlékeztetett rá:"Szégyenletes, hogy különböző dolgokról tárgyaltunk, és egy boszorkányüldözésről kaptunk kérdéseket" - utalt a sajtótájékoztatóra Trump. Hozzátette: "nem hiszem, hogy a mi országunkon kívül ezt beveszik, de a riporterek szeretik ezt kérdezgetni. Putyin nagyon-nagyon erős volt".Az interjúban Trump "nagyon jó találkozónak" minősítette a tárgyalásokat orosz kollégájával, s fontosnak tartotta megemlíteni azt is, hogyA két ország közötti legjelentősebb kérdésnek a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását nevezte, s elmondta azt is, hogy

Putyin: ne hagyjuk, hogy a vizsgálatok foglya legyen a két ország

Élesen reagálnának az oroszok a NATO keleti bővítésére

A NATO struktúrájának határaink felé történő bővítése közvetlen és azonnali veszélyt jelentene nemzetbiztonságunkra, és a reakciónk rendkívül negatív lenne

Putyin többször is visszakérdezett

Cáfolta az amerikai beavatkozást Putyin

Az interjú elhangzása utáni kommentárokban a Fox televízió egyik elemzője meg is jegyezte: Vlagyimir Putyin úgy reagált, mintha az oroszok közfeladatot láttak volna el.

Nincs terhelő adatuk Trumpról

Össztűz zúdult Trumpra mindkét oldalról

Az amerikai hírszerző közösség "egyértelmű megállapításokat fogalmazott meg", így tehát nem igaz az, hogy az oroszok nem avatkoztak be a 2016-os választásokba - szögezte le Coats. A CIA korábbi igazgatója, John Brennan Trumpot a tegnapi cselekedeteiért árulónak nevezte. Ezek után Trump a Twitteren már azt állította, hogy "nagyon bízok az én hírszerző embereimben".

Ne hagyjuk, hogy országaink viszonya az amerikai vizsgálatok foglya legyen - mondta a többi között Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fox televíziónak adott interjúban. Hangsúlyozta: a csúcstalálkozón közölte Donald Trump elnökkel, hogy"Biztosítottam Trump elnököt, hogy Oroszország készen áll az egyezmény kiterjesztésére, meghosszabbítására, de először még néhány specifikus kérdésben egyezségre kell jutnunk, és van még néhány kérdésünk amerikai partnereinkhez" - fogalmazott az orosz elnök. Hozzátette: Moszkva álláspontja szerint Washington ugyan nem teljes egészében tartja be a szerződést, de ezt szakértőknek kell tisztázniuk.A NATO Georgia és Ukrajna irányában történő esetleges bővítését Vlagyimir Putyin rossz néven venné, és- hangsúlyozta.Amikor Chris Wallace, a Fox televízió sztárriportere a Krím félsziget bekebelezéséről faggatta,Az orosz elnök kérdés formájában vetette fel, hogy az amerikaiak beavatkoztak Ukrajnában, "puccsnak" minősítve az előző ukrán elnök eltávolítását. "Ki szervezte, támogatta a tüntetéseket a (kijevi) főtéren?" - tette fel a kérdést az orosz elnök.Vlagyimir Putyin az interjú során nem egyszer visszakérdezett. Amikor a riporter például arról faggatta, hogy a szíriai Aleppóban és Gútában az orosz bombázásoknak sok civil áldozata is volt, s vajon érzett-e emiatt lelkiismeret-furdalást, Putyin visszakérdezett: és Rakkában, ahol az amerikaiak bombázták az Iszlám Állam nevű terrorszervezet állásait, nem voltak civil áldozatok?Hozzátette: "amikor háború folyik, a legszörnyűbb dolgok is megtörténnek, az áldozatok elkerülhetetlenek, s mindig felmerül a kérdés, ki hibáztatható ezért. Úgy gondolom," - hangsúlyozta Putyin. Kicsit később még azt is hozzátette: sajnálja, hogy a riporter nincs teljesen tisztában a szíriai helyzettel.Az orosz elnök - a Helsinkiben tartott sajtókonferencián elhangzottakhoz hasonlóan - kategorikusan leszögezte, hogy Oroszország nem avatkozott be a 2016-os amerikai választási folyamatba. Amikor a riporter szembesítette az amerikai hírszerzés adataival, információival, köztük a Demokrata Országos Bizottság (a párt vezető szerve) szervereiről történt adatlopással,Vlagyimir Putyin azt is megerősítette, hogyUtalva arra, hogy Trump üzletemberként volt többször is orosz földön, Putyin így fogalmazott: "nem akarom megsérteni Trump urat, talán durván hangozhat, de nem volt számunkra fontos ember, mielőtt bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson".Hozzátette: Trump "az építőipari bizniszben utazott, szépségversenyeket szervezett és soha senkinek eszébe sem jutott, hogy fontolgatná az indulást az elnöki posztért"., a képviselőház republikánus párti elnöke szerint Donald Trumpnak "muszáj pontosan érzékelnie", hogy Oroszország nem az Egyesült Államok szövetségese. "Nincs erkölcsi egyenrangúság az Egyesült Államok és Oroszország között" - szögezte le közleményében a wisconsini politikus., és Oroszország "továbbra is ellenségesen viseltetik alapvető értékrendünkkel és eszményeinkkel szemben. Az Egyesült Államoknak Oroszország felelősségére kell összpontosítania, és arra, hogy véget vessen a demokrácia elleni aljas támadásainak"., az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője, az amerikai hírszerzés csúcsvezetője, közleményben vette védelmébe az amerikai hírszerző szervezetek megállapításait a 2016-os orosz beavatkozásokról.A szenátus külügyi bizottságának elnöke,több televízió riporterének nyilatkozva leszögezte: Oroszország a helsinki sajtókonferenciánCorker "csalódottnak" és "szomorúnak" mondta magát, amiért Donald Trump nem vette védelmébe az amerikai hírszerző szervezetek megállapításait az orosz beavatkozásról.Az agresszív agydaganattal kezelt és ezért arizonai otthonában tartózkodószenátor közleményben adott hangot vélekedésének, miszerintdél-karolinai szenátor Twitter-bejegyzésében azt hangoztatta: mindaz, amit Donald Trump a sajtókonferencián mondott,A dél-karolinai politikus - aki a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának elnöke is - azt írta mikroblog-bejegyzésében: "Trump elnök elszalasztotta a lehetőséget, hogy felelőssé tegye Oroszországot a 2016-os beavatkozásért, s ezzel erőteljes figyelmeztetést intézzen Moszkvához az eljövendő választásokra nézve". Graham hozzátette: "ez még több gondot fog okozni, mint ahányat megold".Az aktív politizálástól az őszi választások után már visszavonulóarizonai republikánus szenátor szerintFlake az orosz beavatkozást "agressziónak" minősítette.Szintén az orosz beavatkozásról mondottak miatt bírálta Trumpot, a demokrata párti szenátorok frakciójának vezetője. Schumer a törvényhozás épületében tartott sajtóértekezletén élesen bírálta Trumpot. Nézete szerintEgyúttal azt követelte, hogy a Trump kíséretében Helsinkiben tartózkodott nemzetbiztonsági tisztségviselőket és szakembereket idézzék be a kongresszusba meghallgatásra. A politikus javasolta tovább, hogy a csúcstalálkozó után "fokozzák" az Oroszország elleni szankciókat.Schumer korábban, alig percekkel a helsinki sajtókonferencia befejezése után már egy sor Twitter-bejegyzést tett közzé, amelyekben azt állította: az elnök azon megjegyzései, amelyekkel Putyin mellé állt az amerikai rendfenntartó erőkkel, nemzetvédelmi tisztségviselőkkel, hírszerző ügynökségekkel szemben,A New York-i szenátor szerint Trump "megerősítette ellenfeleinket és meggyöngítette a saját és szövetségeseink védelmét" és Trump "önmagát az ország elébe helyezte".kaliforniai demokrata párti képviselő szintén Twitteren fejtette ki véleményét. Úgy vélte: