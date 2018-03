Szárnyalást vagy csődöt hoz Putyin grandiózus álma?

Az orosz világbajnokság számokban

11 orosz város rendezi az eseményt.

Összesen mintegy 13 milliárd dollárt költhetnek el infrastruktúra-beruházásokra (közlekedés, stadionok, szállodák).

Félmillió külföldi turistát várnak az országba.

A becslések szerint 2,5-4 milliárd dollár folyhat be az országba közvetlenül a világbajnokságnak köszönhetően.

2018-ban 0,3 százalékpontot adhat a gazdasági növekedéshez az esemény.

A hosszabb távú hatások két-három éven keresztül jelenhetnek meg az esetlegesen felpörgő turizmusnak köszönhetően.

Sokba fog kerülni, de ez nem számít

Mindenki emlékszik még a 2014-es szocsi téli olimpiára, amikor Oroszország 51 milliárd dollár elégetésével a legköltségesebb hasonló eseményt rendezte meg. Ennek elsősorban presztízs okai voltak, demonstrálni kellett az orosz gazdaság erejét az ukrán konfliktus küszöbén és az olajárak esése közepette. Az orosz vezetés azonban nem érte be az olimpiával, idén nyáron 11 orosz városban labdarúgó világbajnokságot rendeznek, melynek azonban elhanyagolhatók lehetnek a közvetlen gazdasági hatásai.Először nézzük a fontosabb számokat a nyári foci-vb kapcsán a Nordea elemzése alapján:Az oroszok egyébként nem hazudtolják meg magukat, hiszen a világbajnokság. Az Unicredit elemzői azonban kiemelik, hogy ez csak a hivatalos költségvetés, a szocsi olimpia példájából kiindulva a tényleges költség ennél lényegesen magasabb lehet, akár a 20 milliárdot is elérheti. A Nordea becslései szerint négy éve Brazíliában megállt a számláló kicsivel 12 milliárd alatt, 2010-ben Dél-Afrikában pedig még a 4 milliárd dollárt sem érte el a büdzsé.

Klikk a képre!

A futball világbajnokságok költségvetése (milliárd dollár) Forrás: Nordea

Vagyis az oroszországi világbajnokság elsősorban az elmaradott orosz közlekedési infrastruktúra fejlesztésére nyújt apropót amellett, hogy persze közvetlenül az eseményhez szükséges stadionokra is rengeteget fordítanak.

Az elemzők megvizsgálták a kiadások szerkezetét is, hogy kiderüljön, mi dobja meg ennyire a költségvetést. A megállapításuk pedig az, hogy a pénz 50%-a közlekedési infrastruktúrára megy, 30%-a sportlétesítményekre, a fennmaradó 20% pedig az összes egyéb kiadásra.Az elemzők kiemelik, hogy a kiadások legnagyobb része 2013 és 2017 között jelent meg az orosz gazdaságban, ebben az időszakban átlagosan évi 2 milliárd eurót fordítottak az előkészületekre. Ez elsőre hatalmas összegnek tűnik, de éves átlagban csak az orosz beruházások 1%-át jelenti a GDP-nek pedig mindössze a 0,2%-a. Ugyanakkor a fokozatos fejlesztések miatt már az utóbbi években jelentkeztek a gazdaságban a kedvező hatások, a világbajnokság ugyanis ha minimálisan is, de élénkítette a beruházásokat.

Az oroszországi világbajnokság költségeinek szerkezete (milliárd dollár, a beruházások arányában) Forrás: Nordea

Az orosz árszínvonalat figyelembe véve az elemzők szerint egy átlagos szurkoló idén nyáron 5000-8000 dollárt költhet el Oroszországban.

Már most látszanak a negatívumok

Összességében az elemzők azt gondolják, hogy az oroszországi világbajnokság pozitív gazdasági hatásai elsősorban rövidtávon érvényesülnek majd, az esemény a második-harmadik negyedévben adhat 0,2-0,3 százalékpontot az ország gazdasági növekedéséhez. A hosszabb távú hatások már sokkal bizonytalanabbak. A másik oldalon ezekkel a kedvező hatásokkal áll szemben a gigantikus költségvetés, amit az eseményre elköltenek.

A hasonló eseményeknél már megszokott, hogy a leginkább a kiskereskedelemben valamint a turizmusban van érezhető hatásuk, ezért a Nordea most arra számít, hogy június-júliusban így lesz ez Oroszországban is. A korábbi világbajnokságok tapasztalatai alapján a fociszurkolók "értékes" turisták, aki ugyanis drukkerként ment egy országba, az átlagosan kétszer annyit költött ott el, mint egy szokványos látogató.(Az Unicredit ennél óvatosabb becslést fogalmaz meg: napi 500 dollárt és 8 napos átlagos tartózkodást kalkulál. De még ez is 4000 dollárt, vagyis nagyjából 1 millió forintot jeletn.)Természetesen a pozitívumok mellett vannak komoly költségei is a világbajnokságnak. Az egyik ilyen a kézzelfogható és érzékelhető 13 milliárd dolláros kiadás. A másik viszont egy kevésbé nyilvánvaló hatás: egy sor nagy orosz gyár zárhat be átmenetileg az esemény idejére.A Nordea becslései szerint ez legalább 200 orosz vállalatot érinthet elsősorban a fémiparban, a vegyiparban és az atomenergiában. Ezeknek a cégeknek pedig mintegy 4 milliárd dolláros forgalma eshet ki az átmeneti bezárás miatt, amit persze részben ellensúlyozhat a világbajnokság előtt esetleg felpörgetett termelés, hogy nagyobb készleteket halmozzanak fel.Az orosz termelés átmeneti leállása mellett más negatívumok is látszanak a világbajnoksággal kapcsolatban: az Unicredit szerint elsősorban politikai és biztonsági kockázatok vannak, a jegyeladásokat pedig érezhetően visszafogja az, hogy néhány nagy futballnemzet válogatottja ki sem jutott a tornára. Példaként lehet említeni az olaszokat és az amerikaiakat, akik így várhatóan csak otthon a tévén keresztül nézik majd az eseményt. További csapás lenne, ha beigazolódna a félelem, és esetleg az angolok is bojkottálnák a tornát, de ennek esélye minimális. Emellett kiemelik, hogy a szponzori bevételek és a marketingjogok utáni források is elmaradnak eddig a várakozásoktól, aminek az egyik oka az lehet, hogy a FIFA renoméját jelentősen megtépázták az utóbbi évek korrupciós botrányai.Az olasz bank elemzői szerint a FIFA-tól érkező pénzekkel együtt az esemény teljes bruttó bevétele 3,6 milliárd dollár lehet, ami ugyan magasabb a négy évvel ezelőttinél, de elmarad a 2006-os németországi világbajnokság bevételétől. A múltban egyébként a legtöbb foci-vb veszteséges volt, ez alól éppen a tizenkét évvel ezelőtti németországi viadal és az 1994-es jelent kivételt, utóbbit az Egyesült Államok rendezte. A németeknél a fejlett infrastruktúra és a meglévő stadionok miatt sikerült 2,4 milliárd dollárból kihozni az esemény költségvetését.