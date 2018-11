Szaúdi pénzt kap Tunézia

A trónörökös kedden érkezett a tunéziai fővárosba, Tuniszba, ahol Bédzsi Káid esz-Szebszi tunéziai elnök fogadta, és ki is tüntette a koronaherceget a legmagasabb tunéziai kitüntetéssel, a köztársasági érdemrenddel. Mohamed bin Szalmán korábban Bahreinben, az Egyesült Arab Emírségekben és Egyiptomban járt a Hasogdzsi-ügy október eleji kirobbanása óta első külföldi körútja során. Az említett országokban pazar fogadásban részesítették a koronaherceget.Esz-Szebszi és bin Szalmán megbeszéléseit ismerő források a Reutersnek azt mondták, hogy a kedvező kamatú kölcsön mellett a szaúdi fejlesztési alap két, összesen 140 millió dollár értékű projektet is finanszírozni fog, de erről további részleteket nem árultak el. Ezt látszik alátámasztani Núrredín ben Ticsa elnöki tanácsadó kijelentése az észak-afrikai ország állami televíziójában, miszerint Tunisz napokon belül fontos, Rijáddal kötött megállapodásokat jelent be, köztük egy alacsony kamatozású kölcsönt és befektetési megállapodásokat.A trónörökös is nyilatkozott az állami televízióban, mint mondta, a két ország régre visszamenő, jó kapcsolatot ápol, és nem tudná úgy meglátogatni Észak-Afrikát, hogy ne utazzon Tunéziába. "A tunéziai elnök olyan nekem, mint az apám" - mondta.Mohamed bin Szalmán tuniszi látogatása ellen azonban több százan tiltakoztak a hét első két napján, a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán meggyilkolt szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi miatt. A fővárosban több ellenzéki párt és civil szervezet vonult utcára. A tüntetők a főváros központi részén található Habíb Burgiba sugárúton is áthaladtak, itt zajlottak a 2011-es tüntetések is, amelyek megdöntötték az akkori államfő, Zin el-Abidin Ben Ali uralmát. A tüntetők egyebek között azt skandálták, hogy "a gyilkost nem látjuk szívesen Tunéziában", valamint "szégyen Tunézia vezetőire", hogy fogadják Szalmánt.A tunéziai újságírók szakszervezetének Tuniszban található székhelye homlokzatán óriástranszparenst helyeztek el, amelyen Szalmán látható háttal, kezében egy láncfűrésszel, utalva állítólagos érintettségére és azokra állításokra, amelyek szerint Hasogdzsit feldarabolták a gyilkosságot követően.Bár széles körben úgy tartják, hogy a 2011-es "arab tavasznak" - az elnyomó rezsimek elleni térségbeli tüntetéssorozat - egyedül Tunéziában lett demokratikus kimenetele, az ország gazdasága elindult a lejtőn, az utóbbi hét évben sem sikerült megoldani a munkanélküliség problémáját, és rekordszintre emelkedett az infláció, ami súlyosbítja az egyébként is erős társadalmi feszültségeket. A tunéziai munkanélküliség ráta jelenleg 15,5 százalék körül mozog.Tunéziára emellett nyomást gyakorolnak nemzetközi hitelezői is, elsősorban a Nemzetközi Valutaalap (IMF), hogy hozzon drasztikus megszorító intézkedéseket.