Szégyenpadra kerülhet Olaszország, példátlan büntetés lehet a vége

Dombrovskis kijelentette, hogy a benyújtott terv "jelentősen eltér" az ország korábban tett vállalásaitól, ráadásul "nyíltan szembe megy" a közösségi szabályokkal.

A múltban az Európai Bizottság nem indított túlzott deficit eljárást Olaszországgal szemben, mert a költségvetési tervezetek összhangban voltak a Növekedési és Stabilitási Paktummal. Ha azonban ez a feltétel többé nem teljesül, akkor az eljárás elindítása indokolttá válna.

Kedden végül változtatás nélkül küldte el az Európai Bizottságnak az olasz kormány azt a költségvetési tervet, amit a brüsszeli testület korábban példátlan módon elutasított, mondván, az nyíltan szembe megy az EU-s szabályokkal. Az olasz vezetés ezzel gyakorlatilag nyíltan felvállalta az Bizottsággal való további konfrontációt.A testület szerdán csak annyit reagált a hírre, hogy november 21-én, a többi euróövezeti ország büdzséterveivel együtt fogja értékelni az olasz dokumentumot. A hivatalos kommunikáció egyelőre nem tért ki arra, hogy elindulhat-e Olaszország ellen a túlzott deficit eljárás.Bár a hivatalos válaszra még várni kell, nagyon valószínű, hogy a testület el fogja indítani az eljárást az olaszokkal szemben. Erre enged következtetni Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnökének az Il Sole 24 Ore olasz lapnak adott interjúja is.Elmondása szerint egyelőre ugyan nincs nyoma annak, hogy az olasz helyzettel kapcsolatos befektetői aggodalom a többi (perifériás) országra is átterjedne, "aggódnak" amiatt, hogy ez bekövetkezhet, ezért szorosan nyomon követik az eseményeket. Azt is hozzátette, hogy a költségvetési terv kifejezetten kontraproduktív Olaszország szempontjából, hiszen aggasztja a piaci szereplőket, ezáltal növeli az államháztartás finanszírozásának költségét (hiszen a hozamok emelkednek), ez a feszült helyzet pedig a bankokon keresztül a reálgazdaságba is tovább gyűrűzik.- fogalmazott.Az olasz kormány jelenlegi hozzáállása alapján nem elképzelhetetlen, hogy a helyzet egészen pénzbüntetés kiszabásáig fajulhat, amire korábban egyszer sem volt példa. Az olasz vezetőkre nézve azonban az igazi kényszerítőerőt nem a Bizottság esetleges büntetése, hanem a piac jelentheti: