Szembemegy Merkel Trumppal: Németország támogatja az iráni atomalkut

Mindezt Angela Merkekl német kancellár közölte Haszan Róháni iráni elnökkel, akivel csütörtökön telefonbeszélgetést folytatott.Donald Trump két napja jelentette be, hogy az USA kilép az Iránnal 2015-ben kötött nukleáris egyezményből, és a legmagasabb szintű szankciókat intézményesíti a perzsa állammal szemben:A Politico szerint ha az amerikai döntés végül nukleáris fegyverkezési versenyhez és háborús villongásokhoz vezet a Közel-Keleten, akkor a menekültválság jócskán felerősödhet Európa felé, tetézve az eddigi uniós feszültségeket:A kancellári hivatal közlése szerint Merkel utalt annak szükségességére, hogy Irán továbbra is tartsa be a megállapodásban foglaltakat. A kancellár szélesebb körben tartandó tárgyalásokat szorgalmazott az iráni ballisztikusrakéta-programról és Teheránnak a közel-keleti térségben - így Szíriában és Jemenben - játszott szerepéről - állt a hivatal közleményében.Angela Merkel elítélte a Golán-fennsíkon lévő izraeli hadállások ellen az iráni al-Kudsz brigádok által szerda éjjel végrehajtott támadásokat, és felszólította Iránt, járuljon hozzá a feszültség enyhítéséhez a térségben - olvasható a közleményben.