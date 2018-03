Szerdán eldől, hogy visszavág-e az EU Trump büntetővámjára

Nem dughatjuk homokba a fejünket. Amikor valaki egyoldalú és tisztességtelen lépéseket hoz, amelyek munkahelyek ezreit sodorják veszélybe Európában, akkor határozottan kell fellépnünk, de szigorúan a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályainak megfelelően.

Margarítisz Szkínász a szervezet szokásos napi sajtótájékoztatóján közölte, hogy "gyors, határozott és arányos" intézkedéseket fogadhatnak el a bizottság szerdai ülésén, amennyiben úgy találják, hogy a bejelentett amerikai intézkedések ártanak az európai érdekeknek. Újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő aláhúzta, hogy az EU nem zéró összegű játszmaként tekint a kereskedelempolitikára, melynek nyertesei és vesztesei vannak. A kereskedelemnek minden fél számára előnyösnek kellene lennie. Ugyanakkor leszögezte:Ez azonban nem a konfliktus eszkalációjáról, hanem pusztán az európai érdekek védelméről szól - jelentette ki.Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy 25 százalékos importvámot vezetnek be az acél és 10 százalékosat az alumínium bevitelére, illetve szombaton azzal fenyegette meg az EU-t, hogy "adót fog kivetni az Európában gyártott autókra", amennyiben Brüsszel tényleg megtorló intézkedéseket hoz.Egyes hírek szerint az EU körülbelül 3 milliárd dollárnyi amerikai termékre vethet ki 25 százalékos importvámot. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke néhány napja arról beszélt, hogy emelnék a Harley-Davidson motorkerékpárokra, a Levi's farmerruházati gyártó termékeire, valamint a bourbon whiskyre kivetett vámot is. Az érintett cégek központjai fontos republikánus vezetésű államokban találhatók, a Harley-Davidson székhelye például Wisconsinban van, bourbont pedig Tennessee mellett főként Kentuckyban készítenek. Paul Ryan, a képviselőház republikánus elnöke Wisconsinból került be a törvényhozásba, Mitch McConnell, a szenátus republikánus vezetője pedig Kentuckyból.