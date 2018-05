Szerinted mennyivel drágul az élet Magyarországon? Szerdán kiderül

Lassan indul be a hét,csak egy német gyáripari adat érkezik délelőtt, de várhatóan annak sem lesz majd érdemi piaci hatása.viszont a KSH közli az ipari termelés márciusi adatát, a kormány pedig a költségvetés helyzetéről ad tájékoztatást. Emellett összeül az új parlament is, amire szintén érdemes lehet figyelni, hiszen újabb információk jöhetnek az új kormány terveiről. Közben fontos német adatok is jönnek délelőtt.

érkezik az áprilisi magyar inflációs adat, mely a forint árfolyamára is hatással lehet akár. Előzetesen a szakértők arra számítanak, hogy kissé emelkedett az áremelkedés mértéke, 2,3-2,4 százalék környékére, akkor lesz érdemes figyelni a piacot, ha ettől jelentősen eltérő adat jelenik meg.Az MNBreggel közli szokásos értékpapír-statisztikáját a tulajdonosi szerkezetről, míg a statisztikai hivatal a külkereskedelmi forgalom márciusi számaival áll elő. Késő délelőtt az ÁKK kötvényaukciójára is érdemes lehet figyelni, külföldön pedig a kínai és az amerikai inflációs adat mellett a Bank of England kamatdöntő ülést tart, ami elsősorban a font árfolyamár befolyásolhatja.reggel a KSH még publikálja az építőipar márciusi számait, külföldön viszont már nem lesz említésre érdemes adat.