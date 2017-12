Szinte mindenhova gyorsforgalmi utat vinne a kormány

Az államtitkár kiemelte: a 2500 milliárd forint 70-80 százalékára már lefolytatták a közbeszerzési eljárásokat és a vállalkozói szerződéseket is aláírták.A 2014-es körülbelül 1400-1500 kilométernyi gyorsforgalmi úthálózat 2022-re meghaladja majd a 2000 kilométert, ezáltal Magyarországnak több autópályája és gyorsforgalmi útja lesz, mint Ausztriának - hangsúlyozta. Az államtitkár felidézte, hogy a kormány 2-3 évvel ezelőtt fogalmazta meg célként valamennyi megyei jogú város és megyeszékhely bekötését a gyorsforgalmi úthálózatba, valamint, hogy minden autópálya érjen el a határig és kapcsolódjon be a nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba.Homolya Róbert arról is beszámolt, hogy míg 2016-ban 69 milliárd forintból körülbelül 560 kilométernyi útszakasz újult meg, 2017-2018-ban költségvetési és uniós forrásból 155 milliárd forint áll rendelkezésre több mint 1000 kilométernyi útszakasz megújítására.Az államtitkár a meglévő közúthálózat fejlesztésére vonatkozó kormányzati célok közül példaként említette a legforgalmasabb autópálya szakasz, az M1-es autópálya kétszer három sávossá alakítását. A fejlesztés első lépése Tatabányáig, a második Győrig terjed majd - mondta.