Szinte teljesen kész a Brexit-megállapodás, fellélegezhetnek a londoni magyarok is

Én látok erre esélyt

Fontos időket élünk ma Európában, amikor fontos döntéseket kell meghoznunk - mondta a Bled Strategic Forum rendezvényen nyitóbeszédében Borut Pahior szlovén elnök. A politikus szerint látszanak negatív folyamatok is, erre utal például a Brexit. Éppen ezért Pahor szerint most kellene összefogni azoknak, akik még hisznek a közös Európában és közösen lépni. A politikus úgy látja, hogy a kontinens jelenleg kicsit "befagyott" állapotban van, de hamarosan fontos kérdésekről kell megegyezni a tagállamoknak.Jelenleg arról tudok beszámolni, hogy 80-85 százalékban készen van a megállapodás az Egyesült Királysággal - mondta a konferencia nyitó panelbeszélgetésében Michel Barnier. Az Unió főtárgyalója hozzátette: ahhoz, hogy jövő tavaszig minden fél ratifikálni tudja a megállapodást, hat-nyolc héten belül kellene a fennmaradó kérdésekben egyezségre jutni.- szögezte le Barnier.A politikus példaként kiemelte, hogy már sikerült megegyezni a szigetországban dolgozó európaiak és az Európában élő britek jogállásáról. Ezek az emberek megkapják az eddigi jogokat, ahogy a családjuk is, illetve az egyezség értelmében a szociális támogatásuk sem lesz kevesebb. Szintén sikerült megegyezni arról, hogy az Egyesült Királyság a jelenleg zajló uniós költségvetési ciklus végéig, 2020-ig befizeti az előzetesen megállapított hozzájárulást a közös európai kasszába, és azt követően is hozzájárul majd a terhekhez.A még tárgyalás előtt álló kérdésekkel kapcsolatban Barnier példaként említette a mezőgazdaságot, az európai termékek jogait. Ez több tízezer terméket érint, melyeket az EU meg akar védeni, ide tartoznak például az európai tájak borai. Ennél is bonyolultabb kérdés az Ír-sziget majdani státusza, hiszen Írország az Unió része marad, Észak-Írország viszont az Egyesült Királyság részeként kilép majd."A Brexittel a britek nem csak az Európai Unióból lépnek ki, hanem mintegy 750 nemzetközi egyezményből is" - szögezte le Barnier. Példaként említette, hogy jövő március után ha például a British Airways valamelyik uniós fővárosban le akar szállni, akkor előtte külön megállapodásra lesz szükség. Vagyis az átfogó Brexit-megállapodáson kívül egy sor fontos tárgyalás vár még a briot politikusokra."Mi hivatalosan a brit kormánnyal tárgyalunk, arról tudunk tárgyalni, amiről ők szeretnének. A kilépés mellett döntöttek népszavazáson, erről kezdtünk tárgyalni. Van lehetőség arra, hogy egy ország az európai közös piac része maradjon vagy vámunióra lépjen az EU-val, mint Norvégia vagy Törökország, de ez kötelezettségekkel is jár" - mondta a főtárgyaló arra a kérdésre, hogy van-e realitása egy második brit népszavazásnak és esetleges visszakozásnak.