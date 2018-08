Szivárognak a részletek, hogy kik kerülnek utcára a közszférában

A múlt héten szóltak, hogy akinek határozott idejű szerződése van és év végén, jövő év elején jár le, kezdjen magának munkát keresni, mert biztosan nem fogják meghosszabbítani

akkora a munkaerőhiány, hogy már nincs máshol utánpótlás, csak a közszférában dolgozók körében. Az lesz a legnagyobb kihívás, hogy ezeknek az embereknek legalább egy részét be tudjuk csatornázni a versenyszférában.

- mondta a Népszavának a Nemzeti Adó és Vámhivatal egyik munkatársa, ők hogyan szembesültek azzal, hogy a kormány valóban komolyan gondolja a központi költségvetés 15-20 százalékos létszámleépítését.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője korábban arról beszélt: az a cél, hogy a központi közigazgatásban a mostani 14 ezer fő körüli létszám csökkenjen, és ha becsülni kell, akkor 15-20%-os létszámcsökkentés reális január elsejével.Gulyás Gergely azt mondta, hogy költségvetési-megtakarítási cél nincs a leépítés kapcsán, hanem a rendszerben lévő párhuzamosságokat akarják megszüntetni és a digitalizáció terjedése miatt feleslegessé váló munkahelyeket akarják megszüntetni, de hangsúlyozta: nem fűnyíróelv-szerűen.Bár Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy nem költségvetési szempontok diktálták a kormány döntését és emiatt nem is a fűnyíróelv érvényesül majd az elbocsátásoknál, a leépítésben résztvevő kormányzati vezetőkkel folytatott beszélgetések alapján nem feltétlenül ez a tétel érvényesül majd - írja a Népszava. Sok helyen ugyanis a könnyebb ellenállás irányába próbálnak majd menni.Miután a kormányzati létszámstopot már korábban bejelentették, az adott osztályon dolgozók egyelőre nem tudják, ki pótolja majd a kollégájukat.A lap kormányzati forrása arról beszélt, hogyA szakszervezetek is elutasítják a leépítést. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elfogadhatatlannak tartja , hogy az érintetteket képviselő szakszervezetekkel tartott érdemi egyeztetés, illetve bármilyen hatásvizsgálat nélkül jelent be a kormány a sajtón keresztül 15-20 százalékos leépítést a központi közigazgatásban, egzisztenciális bizonytalanságba sodorva ezzel emberek ezreit.A történelmi mélypontra, 4% alá süllyedő munkanélküliségi ráta - közfoglalkoztatottak nélkül 7% feletti - és a csúcsra emelkedő betöltetlen álláshelyek száma az, ami miatt a közszféra reformjára jókor jönne. A Portfolio a napokban írt arról , hogy a közszféra érdemi átalakítására lenne szükség, és a közszférában dolgozók elsődleges munkaerőpiacra való átterelésére biztos, hogy nincs jobb időszak, mint a jelenlegi gazdasági ciklus (dinamikus gazdasági növekedés és soha nem látott mértékű munkaerőhiány). Ehhez azonban szerintünk képzési/átképzési programokra is szükség lenne.