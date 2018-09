Szokatlan McKinsey-trükk: duplán kaszálhatnak egy ország rendbetételén

Ez egy potenciális érdekkonfliktus forrása: részben a McKinsey teljesítménye határozhatja meg, mennyi pénzt sikerül megtakarítaniuk a szigetország felé követeléssel rendelkező befektetőknek, miközben a tanácsadócégnek az az érdeke, hogy a megtérült összeg minél nagyobb arányban a kötvényesek, köztük a saját markát üsse.Mivel Puerto Rico az USA társult állama, a normál amerikai csődeljárás szabályai is vonatkozhatnának erre az esetre, és egy ilyen érdekkonfliktust a bíróság és a közvélemény tudomására kellene hozni. A Kongresszus által a Puerto Rico-i csődeljárásra felállított jogi keretrendszer azonban nem tartalmaz ilyen kitételt, a McKinsey kötvénypiaci befektetéseire csak leánycégeinek beadványaiból derült fény, néhányból a 165 ezer pórul járt befektető által benyújtott dokumentumból. Ezek alapján a McKinsey legalább 20 millió dollár követeléssel bír, de az összeg jóval magasabb is lehet.Puerto Rico 123 milliárd dollárnyi adósságot halmozott fel, a csőd szélére sodorva a szigetországot. A McKinsey eddig 50 millió dollár tanácsadói díjat kapott a következő egy évtized pénzügyi konszolidációjának megtervezésére. Azt is meghatározták, mennyit kaphatnak vissza a kötvényesek a pénzükből, hogy ezen belül ki mennyit, annak eldöntését azonban más intézményekre hagyták.D. J. Carella, a MsKinsey szóvivője szerint a cég minden jogi követelményt betartott, köztük a lehetséges érdekkonfliktusokkal kapcsolatosakat is, és a jövőben is így fog tenni.