Szörnyű katasztrófa lesz a vége, ha háború robban ki a szomszédban

Élőerő

Fotó: Shutterstock

Szárazföldi harcjárművek

Oroszország a GFP becslése szerint 1,013 millió aktív állományban lévő katonával rendelkezik, emellett 2,57 millió tartalékost tudnának mozgósítani szükség esetén. Ezzel szemben az ukrán hadsereg összesen 182 ezer aktív állományban lévő katonával rendelkezik és még egymillió tartalékosuk van. Összesen tehát az orosz hadsereg háromszor akkora létszámmal rendelkezik, mint az ukrán, de utóbbi is elég jelentős élőerőt tudna mozgósítani egy háború esetén. Érdemes megjegyezni, hogy egyébként az elmúlt években mindkét haderő jelentős korszerűsítésen ment keresztül, mind felszerelés, mind kiképzés tekintetében. Míg az oroszok a Ratnyik-programot futtatják, az ukránokat nyugati országok segítik a katonáik kiképzésében, felszerelésében. Fontos tény viszont, hogy az ukrán hadsereg egy része már most demoralizált az ország keleti részében dúló polgárháború elhúzódása miatt.

Fotó: Shutterstock

Légierő

Ukrajna összesen 2 214 harckocsival rendelkezik a GFP becslése szerint, ezzel szemben Oroszország közel tízszer annyi, 20 300 tankot tudna felvonultatni ellenük. Bár a szakadárok ellen jellemzően modernebb típusokat használnak, az ukrán hadsereg harckocsi-állományának zömét felújított T-64-esek alkotják, míg az oroszok ennél modernebb, T-72-es és T-80-as harckocsikkal vannak főleg felszerelve, de a legmodernebb tömeggyártott, hadrendben lévő T-90-eseikből is közel 1000 darabot be tudnának vetni szükség esetén.Ezen felül Ukrajna 11 870 páncélozott szállító harcjárművet, 1300 önjáró tüzérségi eszközt, 1 670 vontatott tüzérségi eszközt és 625 rakéta-sorozatvetőt tudna felvonultatni, míg Oroszország közel 15 600-zal több PSZH-val, 4300-zal több önjáró tüzérségi eszközzel, 2800-zal több vontatott tüzérségi eszközzel és 3200-zal több rakétakilövő-járművel rendelkezik.

Fotó: Shutterstock

Hadiflotta

Az ukrán légierő mind felszereltségét, mind létszámát tekintve messze elmarad az oroszétól: míg ők alig 240 repülőgéppel és helikopterrel rendelkeznek, az oroszok közel 4000 repülő járművet tudnak ellenük bevetni. Ukrajna légiereje többnyire a Szovjetunió idejéből származó MiG-29-esekkel, Szu-27-esekkel, Mi-8-asokkal és An-26-osokkal van felszerelve, légiflottájuk egy részét ráadásul az oroszok annektálták is a Krímmel együtt. Az oroszok ezzel szemben lopakodó vadászgépektől kezdve cirkálórakéták hordozására alkalmas bombázókon át páncélvadász harci helikopterekig számos korszerű eszközt be tudnának vetni ellenük, vélhetően a VVSz rövid időn belül hatalmas pusztítást tudna okozni stratégiailag fontos ukrán objektumokban és hadieszközökben.

Fotó: Shutterstock

Tömegpusztító fegyverek

Az ukránoknak a legnagyobb elmaradása hadiflotta szintjén van az oroszokhoz képest: az ukrán hadiflotta alig 9 hajóból áll (egészen múlt hétig ez 12 volt), míg az oroszok őrhajókat és aknaszedőket számítva körülbelül 350 hadihajóval rendelkeznek - igaz, ezeknek számottevő része nem a Fekete-tengeren vagy Azovi-tengeren állomásozik. Fontos itt is megjegyezni, hogy a Krím annektálásával az ukrán hadihajók többségét is lenyúlták az oroszok.

Fotó: Shutterstock

Összesítés

Nagyon valószínűtlen, hogy egy orosz-ukrán háború tömegpusztító fegyverek bevetését magában foglalná, azonban érdemes megjegyezni, hogy míg Ukrajnát denuklearizálták, Oroszország ma körülbelül 7850 atomfegyverrel rendelkezik, ebből körülbelül 1600 azonnal bevethető. Egyes szakértők szerint az ukrán atomfegyverek megtartásával a Krím annexiója és az ukrán polgárháborúba való beavatkozás is elkerülhető lett volna.

Az oroszok messze nagyobb és jobban felszerelt hadsereggel rendelkeznek, mint az ukránok, ha a két ország közvetlenül is egymásnak esik, vélhetően a konfliktus az ukránok katasztrofális vereségével végződne, viszonylag rövid időn belül. Ha a NATO nem avatkozik be az ukránok oldalán (amit valószínűleg nem tenne, maximum felszereléssel és kiképzéssel látná el továbbra is az ukránokat), Ukrajnának szinte esélye sincs ellenállni hosszabb távon egy nyílt orosz offenzívának.A GFP listáján egyébként Oroszország a második legerősebb hadsereggel rendelkező országként van feltüntetve a világon, Ukrajna viszont csak a 29., Csehország és Görögország közt helyezkedik el.