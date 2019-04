Támogatná az újabb Brexit-szavazást a Munkáspárt

A legnagyobb brit ellenzéki erő döntéshozó szervezete, az országos végrehajtó bizottság (National Executive Committee, NEC) keddi ülésén alakította ki a párt programját arra az esetre, ha Nagy-Britanniának részt kell vennie a május végén esedékes európai parlamenti választásokon.A testület kedd este véget ért ülésének legnagyobb horderejű kérdése az volt, hogy a Munkáspárt kampányoljon-e az EP-választások előtt az újabb EU-népszavazás kiírásáért.A párt helyettes vezetője, Tom Watson azt az álláspontot képviseli, hogy a Munkáspártnak feltételek nélkül fel kell vennie választási programjába a referendum támogatását, a Labour első embere, Jeremy Corbyn azonban ezt ellenzi.A NEC keddi ülésén végül kompromisszumos döntés született: a Munkáspárt támogatja az újabb EU-népszavazást abban az esetben, ha a konzervatív párti kormány nem módosít Brexit-stratégiáján, vagy ha nem sikerül elérni az előrehozott választások kiírását.A Munkáspárt Brexit-politikájának eddig sem volt központi eleme az újabb EU-referendum, sőt Jeremy Corbyn korábbi nyilatkozataiban rendre azt az álláspontját hangoztatta, hogy a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazás eredményét kell tiszteletben tartani.Azon a népszavazáson a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre voksolt.Az újabb referendum ügyében azonban a Munkáspárt is megosztott.Corbyn elsődleges célja nem a népszavazás, hanem az előrehozott választások kiírása, a Labour árnyékkormányának és alsóházi frakciójának számos tagja viszont népszavazást szeretne legalább arról, hogy a választók elfogadják-e a Brexit feltételrendszeréről elért - bár a parlament által többször is elutasított - megállapodást.A Munkáspárt hivatalosan egyelőre nem tisztázta, hogy pontosan milyen kérdés szerepelne az általa feltételekkel támogatandó új referendum szavazólapján, így nem ismert, hogy a párt ismét feltenné-e a választóknak a 2016-os népszavazás kérdését, vagyis azt, hogy az Egyesült Királyság tagja maradjon-e az Európai Uniónak, vagy lépjen ki az EU-ból.Sir Keir Starmer, a munkáspárti árnyékkormány Brexit-ügyi miniszterjelöltje azonban már a Labour tavaly őszi éves kongresszusán egyértelműen kijelentette, hogy ha újabb népszavazás lesz, nem lehet kizárni a választható lehetőségek közül a bennmaradást az Európai Unióban.Theresa May konzervatív párti miniszterelnök e hónap elején bejelentette, hogy a Brexit-folyamatban kialakult patthelyzet feloldása végett kész Corbynnal közösen kidolgozni egy olyan tervet, amelynek alapján Nagy-Britannia rendezett módon tud kilépni az Európai Unióból.Starmer már e tárgyalássorozat kezdete előtt is jelezte, hogy a Munkáspárt a megbeszélés napirendjére akarja venni az újabb EU-népszavazás kiírását és az állandó jellegű vámuniós viszonyrendszer kialakítását az EU-val.A kormány eddig mindkét lehetőséget mereven elvetette, és az eddigi tárgyalások érdemi eredményt nem hoztak.Az Európai Unióval novemberben elért Brexit-megállapodást a londoni alsóház eddig háromszor elvetette, és Theresa May emiatt kétszer is kezdeményezte a kilépés elhalasztását.A brit EU-tagság az eredeti menetrend alapján március 29-én szűnt volna meg, de az április 10-én tartott soron kívüli EU-csúcs döntése alapján a jelenlegi haladék október 31-ig terjedhet.Ennek feltétele azonban az, hogy Nagy-Britanniának részt kell vennie a májusi EP-választásokon, ha a brit parlament május 22-ig nem fogadja el a kilépési megállapodást.Ebben az esetben a brit EP-választásokat május 23-án rendeznék.Ha a májusi határnapig nincs elfogadott Brexit-megállapodás, és London az EP-választásokon sem lenne hajlandó részt venni, akkor a brit EU-tagság június 1-jén megállapodás nélkül megszűnik.