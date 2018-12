Tarlós: nem dőlt be az elektronikus jegyrendszer

Ezek olyan nagyobb projektek, amelyek meg is valósulnak, vagy legalább elindulnak a következő ciklusban

Tarlós István hétfőn az Inforádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a jövőben a fővárosnak beleszólása lesz állami projektekbe is. A főváros szempontjából fontos projektek finanszírozása is sokkal stabilabbá vált - jelentette ki.A projektek között példaként említette a 3-as metró és kapcsolódó fejlesztéseit, a 3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbítását, a HÉV-vonalak, -szerelvények felújítását, új villamosvonalat a Bajcsy-Zsilinszky úton a Kopaszi gát irányába, a BKV járműcseréjének felgyorsítását, új Duna-hidak építést, valamint a Lánchíd és környékének felújítását. Új P+R parkolók létesítését, a Népliget rekonstrukcióját, a Nyugati tér átalakítását, a Cséry-telep teljes kármentesítését is a beruházások között említette.- mondta Tarlós István.A budapesti elektronikus jegyrendszerről szólva a főpolgármester megismételte: a projekt "nem dőlt be", folytatódik. Pintér Sándor belügyminiszterrel pénteken tárgyalt az ügyben, és nagy valószínűséggel a fővárosi projekt csatlakozik majd a nemzeti elektronikus jegyrendszerhez, amely közös rendszere a MÁV-nak és a Volánnak - tette hozzá.Tarlós István azt mondta: semmiféle pénzügyi veszteség nincs, csak olyan kifizetések történtek, amelyek mögött teljesítések vannak. Úgy fogalmazott: az ügyben tanúsított "gyámoltalan, hezitáló vezetői magatartás és (...) a városvezetés akarva-akaratlanul" történt félrevezetése miatt kellett levonni a személyi konzekvenciákat.