Távozik Trump minisztere

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019

A The Wall Street Journal kormányzati forrásokra hivatkozó információi szerint Nielsen - aki pénteken elkísérte az elnököt a mexikói határhoz - vasárnap a kora délutáni órákban a Fehér Házban találkozott Donald Trumppal és Mick Mulvaney ügyvezető kabinetfőnökkel. A megbeszélés témája eredetileg a migrációs helyzet volt, valamint a bevándorlási hivatal (ICE) élére jelölt Ron Vitiello jelöltségének visszavonása. Nielsent a The Wall Street Journal információi szerint meglepetésként érte a hír, hogy távoznia kell posztjáról.Az első kommentárok szerint Donald Trump elégedetlen volt a belbiztonsági minisztérium munkájával. Az NBC televízió kormányzati forrásokból származó értesülései szerint Kirstjen Nielsen támogatottsága a kormányzaton belül is gyönge volt.A Fox televízió kommentátora úgy tudja: Trump azt mondta, a minisztérium élére egy "nagyon kemény zsarut" akart.Az amerikai médiában már tavaly novemberben olyan értesülések láttak napvilágot, hogy Trump meneszti Nielsent, mert a miniszternek nincs határozott elképzelése a migránskérdés rendezéséről. A 46 éves Nielsen 2017 decembere óta vezette a belbiztonsági minisztériumot, amely hatáskörében tartozik Donald Trump egyes, legvitatottabb politikai elképzeléseinek a megvalósítása, mint például a fal építése a mexikói határon.