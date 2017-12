Telibe találták az elemzők az inflációt

A fogyasztói árindex a múlt havi 2,2%-ról ugrott 2,5%-ra, ami azért nem okozott meglepetést, mert az elsődleges ok, az üzemanyagok drágulása jól kalkulálható volt. Az emelkedés oka egyben azt is jelzi, hogy nem valamiféle általános inflációs gyorsulásról van szó, vagyis továbbra is igaz, hogy olyan árnyomás, ami az infláció elszaladásával fenyeget, nem látszódik a gazdaságban.

A tojás azért drágult rendesen

Egy hónap alatt a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal nőttek. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal emelkedett, ezen belül a tojás 18,6%-kal drágult. Ez a termék egyébként most az áremelkedés főszereplője: a rovarirtóval fertőzött tojások miatt Európa számos országában a szupermarketek kartonszámra vették le az üzletek polcairól a tojásokat. Bár végül nem lett készlethiány, a szűkös kínálat miatti félelmek hatalmas áremelkedést eredményeztek. Szezonális okokból drágultak a friss zöldségek (3,7%), gyümölcsök (3,6%), míg a cukor 6,1%-kal kevesebbe került.Az éves árindexeket figyelve az élelmiszerek ára 3,4%-kal emelkedett, ezen belül a tojás 23, a vaj, vajkrém 15,4, a tejtermékek 9,6, a kenyér 7,5, a párizsi, kolbász 7,3, a sajt 7,1, a sertéshús 4,1%-kal drágult. A baromfihús ára 13,1, a cukoré 8,5%-kal csökkent. A nagy árucsoportok közül legnagyobb mértékben, átlagosan 7,1%-kal a szeszes italok, dohányáruk drágultak. Az egyéb cikkek (gyógyszerek, járműüzemanyagok, illetve lakással, háztartással és testápolással kapcsolatos, valamint kulturális cikkek) ára átlagosan 2,9, ezen belül a járműüzemanyagoké 5,9%-kal emelkedett. A háztartási energia ára 1,5, ezen belül a tűzifáé 12,3%-kal magasabb lett, míg az elektromos energia, vezetékes gáz és távfűtés ára nem változott. A szolgáltatásokért 1,0, a ruházkodási cikkekért 0,5%-kal többet, a tartós fogyasztási cikkekért 0,2%-kal kevesebbet kellett fizetni.Hogy mennyire nem látszik az extra árnyomás, a maginflációs mutató jelzi leglátványosabban. A mutató havi alapon mindössze 0,1%-kal emelkedett, és az utóbbi egy negyedév tendenciáit évesítve csupán 2%-os index adódik.

Év végére a mostani 2,5%-nél 0,1-0,2 tized százalékponttal kisebb árindexet vár a piac. A jövő év első felében ugyan elérheti a mutató a jegybanki célnak számító 3%-ot, de az elemzők utána újra csökkenésre számítanak, így tartósan 3%-os értéket csak 2019-től várhatunk. Ugyanakkor a lakossági fogyasztás látható élénkülése miatt szinte minden szakértő szerint megvan a kockázata, hogy az infláció váratlanul mégis elpattan.