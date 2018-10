Teljes gőzzel robog a válság felé Törökország

Hat hónapja folyamatosan csökken a török beszerzésimenedzser-index, és már nagyon súlyos visszaesést mutat. A BMI 42,7 pontra süllyedt az előz havi 46,4 pontról, ami azt jelzi, hogy a feldolgozóipar egyre gyorsabb zuhanást mutat. (Az 50 pont alatti érték recessziót jelent.)Az IHS Markit adatai alapján 2009 márciusában volt ennél alacsonyabb szinten a BMI, a világgazdasági válság legsúlyosabb időszakában 37 pontos BMI-t mértek.A devizaválság mellett a földgáz árának az emelkedése is kedvezőtlen hatással volt az üzleti aktivitásra. A líra év eleje látott csaknem 60%-os zuhanása okozta, hogy az infláció 15 éve nem látott magasságba kapaszkodjon, vagyis a pénzromlás egyre nagyobb hatással van a vállalatok és a háztartások jövedelmére. A fogyasztói árak 17,9%-kal nőttek augusztusban az előző év azonos időszakához képest.A feldolgozóiparban a kibocsátás és az új megrendelések is igen kedvezőtlenül alakultak az IHS Markit jelentése alapján, ami azt jelzi, hogy a termelés zuhanórepülésben lehet a feldolgozóipari cégeknél, ezzel pedig Törökország egyre közelebb van ahhoz, hogy súlyos gazdasági visszaesés következzen be.