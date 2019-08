Teljes hátraarc: máris a válság ellen harcolnak a nagy jegybankok

Fél év alatt megfordult a globális monetáris politikai széljárás. Miközben tavaly év végén és az idei év elején arról szóltak a hírek, hogy az emelkedő infláció és a gazdaságok túlfűtöttségének jelei miatt emeli a kamatszinteket a világ jegybankjainak többsége, addig mostanra a lazításé lett a főszerep. Utoljára a 2009-es világgazdasági válság kirobbanásakor láthattunk széleskörű lazító intézkedéseket, akkor azért, hogy a jegybankok csökkentsék a krízis hatásait.A Fitch Ratings elemzői azt találták, hogy a nagy jegybankok 180 fokos fordulatot hajtottak végre, a központi bankok egyharmada ugyanis csökkentette a kamatokat az elmúlt fél évben. Tavaly decemberben még a jegybankok mindössze 3%-a lazította a monetáris politikáját, miközben több mint felük a szigorítás oldalán volt akkor.

Az 50 pontos érték felett a Bank for International Settlements által követett jegybankok többsége szigorít, alatta lazít a politikáján. A jobb skálán a nyersanyagárak éves változása látható. Forrás: Fitch

Az elmúlt időszakban jelentősen nőttek a globális bizonytalanságok. Fokozódtak a kereskedelmi háború kimenetével kapcsolatos aggodalmak, ami rontotta a globális növekedési kilátásokat, romlottak a feldolgozóipari kilátások és a kereskedelem is lassult, mindezek pedig arra ösztönözték a jegybankokat, hogy igyekezzenek lökést adni a gazdasági növekedésnek. A Fitch úgy látja, hogy habár a növekedési kilátások romlottak, az elmúlt hónapokban bekövetkezett lassulás közel sem olyan mértékű, mint amilyen 2009-ben láthattunk.A Federal Reserve kamatpolitikájának változása nagy hatással volt a többi jegybank lépéseire is, hiszen növekedett a mozgásterük, hogy ők is lazítsanak a politikájukon. A nagy jegybankok közül várhatóan az Európai Központi Bank lesz a következő, amelyik újabb monetáris élénkítésről dönt (szeptemberben), miután az eurózóna több országa közel került a recesszióhoz. Az EKB lépése arra sarkallhat több kisebb ország központi bankját, hogy hasonló útra lépjen, és monetáris élénkítéssel igyekezzen támogatni a gazdaságot.