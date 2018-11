Teljes káosz és politikai válság fenyegeti az Egyesült Királyságot - Sokan elárulva érzik magukat

A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy hogy az Egyesült Királyság bár kilép az EU-s vámunióból, de egy speciális vámtérséget alkotna az Egyesült Királyság és Írország (illetve így az EU), de az Egyesült Királyságon belül Észak-Írországra mélyrehatóbb, az uniós keretekhez közelítő szabályozás lenne érvényes, mint Nagy-Britanniára.

amennyiben a megállapodás értelmében 2020 decemberéig tartó átmeneti időszak során (ami egyszer meghosszabbítható közös megegyezéssel) nem sikerül végleges, a jövőbeli gazdasági kapcsolatokat szabályozó alkut kötni, az Egyesült Királyság és az EU között automatikusan újból létrejönne egy vámunió (ezt nevezik a megállapodáson belül "backstop"-nak, ami az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését hivatott biztosítani bármi áron). Ebben az esetben a britek ismét elveszítenék az önálló külkereskedelmi politikához való jogukat!

Az elmúlt napokban záporoztak a közelgő Brexit-megállapodással kapcsolatos hírek, értesülések, tegnap este pedig el is fogadta a brit kabinet azt a kilépési megállapodást, ami EU-s részről az időközben november 25-ére összehívott csúcstalálkozón elfogadásra kerülhet. Aztán már "csak" a brit parlamentnek kellene elfogadnia ezt a megállapodást, ez azonban erősen kétséges, hogy megtörténik majd. A nagyon kusza híráramlás miatt az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy miért utasíthatja el a brit törvényhozás a kilépési megállapodást, amivel súlyos politikai káoszba sodródhat az Egyesült Királyság, és egyben Theresa May kormányfő bukásához is vezethet.A tegnap nyilvánosságra hozott megállapodási dokumentum az északír határ problémáját (ami az egész Brexit egyik legproblémásabb része) egy hibrid vámmegoldással oldaná meg.A kecske tehát jól lakik, hiszen az Egyesült Királyság az EU-s vámunióból való kilépéssel jogot kapna saját kereskedelmi megállapodások kötésére, de a káposzta is megmarad, ugyanis ezzel el lehetne kerülni a fizikai határellenőrzés visszaállását az északír-ír határon. Legalábbis látszólag ez a helyzet. A gyakorlatban azonban a kecske nagyon is éhes maradt, hiszen a kemény Brexitet támogató politikusok azonnal verni kezdték az asztalt, hogy a kilépési megállapodás egyrészt sérti az ország területi integritását (Észak-Írország közelebb kerülne az EU-hoz és Írországhoz, ezzel pedig gyengülne a brit befolyás), másrészt nem elégíti ki a 2016 júniusában az EU befolyásának végére szavazó emberek igényeit.Az elégedetlen politikusok (és szavazóik) legnagyobb problémája az, hogyA kilépési megállapodásban szerepel az is, hogy amennyiben nem sikerül megállapodni az átmeneti periódus alatt, az Egyesült Királyság teljes mértékben alávetné megát az EU-s versenyjogi, adóügyi, környezetvédelmi és munkaerő-piaci szabályozásnak. Hab a tortán, hogy az átmeneti periódus alatt az Európai Bíróságnak lenne döntő szava minden olyan kérdésben, ami a kilépési megállapodásban szereplő ügyekkel kapcsolatos, vagyis továbbra is alávetnék magukat az EU-s jognak a britek, amíg nincs végleges alku.A Brexit támogatói közül tehát sokan úgy érzik, hogy ezzel a megállapodással elárulta őket Theresa May, hiszen nincs is végső megállapodás, sok mindenben engedett az EU-nak, ráadásul tartós megállapodás megkötése híján az Egyesült Királyság visszakerülne abba a vámunióba, amiből mindenáron ki akar lépni, hogy önálló kereskedelempolitikát folytathasson harmadik országokkal. Nem véletlenül mondott le ma a brit Brexit-miniszter.Ez alapján jelentős kockázata van annak, hogy a brit parlament nem fogja támogatni a tegnapi megállapodást. Sőt felmerült a May elleni bizalmatlansági szavazás lehetősége is, ami akár a bukását is eredményezheti, lefektetve az utat egy kormányválság, illetve előrehozott választások előtt. Mindezt nagyjából négy hónappal a Brexit-határidő előtt.A Brexittel kapcsolatos híreket az alábbi, folyamatosan frissülő cikkünkben lehet nyomon követni.