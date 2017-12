Teljesen szétszakadt a magyar gazdaság

Az 1 fős mikrovállalkozások számának (és létszámának) növekedése azonban nem mondható jó hírnek, hiszen azt jelzi, hogy nagyon jellemző a kényszervállalkozás.

Az elmúlt évben 4,4%-kal nőtt a nagyvállalatok foglalkoztatotti létszáma 2015-höz képest, ami meghaladta az átlagos 2,6%-os bővítést a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss, 2016-os adatai szerint, vagyis ez húzta fel igazán a nemzetgazdasági teljesítményt. Az átlagnál nagyobb, 3,7%-os növekedés még az 1 főt foglalkoztató vállalkozásoknál tapasztalható, miközben a közepes méretű cégeknél csökkent a létszám.

az 1 fős vállalkozásoknál 8 millió,

a 2-9 főseknél 14 millió,

a kisvállalatoknál 24 millió,

a közepes cégeknél 34 millió,

a nagyoknál pedig 51,6 millió forint

Hozzáadott érték (tényezőköltségen): + termelési érték

- anyag- és energiaköltség

- igénybe vett szolgáltatás

- egyéb szolgáltatás

+ termék- és termelési támogatások

- termék- és termelési adó

- egyéb ráfordításként elszámolt jövedéki adó.

Az egy foglalkoztatottra jutó árbevétel egy év alatt csökkent szinte az összes vállalati méretkategóriában. Vagyis a munkatermelékenység érdekes módon nem javult, az árbevétel növekedése a foglalkoztatás bővülésének köszönhető. A számok azt mutatják, hogy hihetetlenül nagy szakadék tátong a kisebb és a nagyobb cégek között:az egy foglalkoztatottra jutó árbevétel. A nemzetgazdasági átlag 30 millió volt tavaly. Látható tehát, hogyAz értékesítés nettó árbevétele gyakorlatilag stagnált a nemzetgazdaságban tavaly, de a dualitást ez is jól jelzi: a nagy cégek 57,6%-ban részesültek ebből, míg a mikrovállalkozások 13,6%-ban.Mindezek után nem meglepő, hogy a hozzáadott értékből (tényezőköltségen) hasonlóan magas arányt hasítanak ki a nagyvállalatok, amelyek a külpiacokon is sikeresek.2013 óta 22%-kal tudták növelni exportértékesítésből származó bevételüket a nagyvállalatok, ami jóval meghaladja a 17%-os nemzetgazdasági átlagot. Az átlagot egyébként csak a kisvállalatok érték még el.Több évre tekintve is hasonló tendenciákat láthatunk: legnagyobb mértékben a nagyok (19%-kal) és a legkisebbek, vagyis az 1 fősek (20%-kal) foglalkoztatotti létszáma növekedett.

Ugyanakkor az egy foglalkoztatottra jutó árbevételben igazán nagyot a 2-9 fős vállalatok tudtak előre lépni. Ez azonban annak köszönhető, hogy ők gyakorlatilag nem tudták növelni a dolgozói létszámot 4 év alatt, miközben az árbevétel nőtt.Az értékesítés nettó árbevételében a középvállalatokon kívül mindenki előre tudott lépni, hozzáadott értékben pedig a kisvállalkozások és a nagyvállalatok tudtak érdemben fejlődni.

A külföldi és a magyar vállalatok közötti különbségekről itt írtunk részletesen:A szakadék tehát nem csak a kis és a nagyobb vállalatok között húzódik, hanem a magyar és a külföldiek között is, hiszen jobbára a hazai cégek számítanak mikro- és kisvállalatoknak.(Címlapkép forrása: Shutterstock)