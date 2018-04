Tényleg a SPAR-nak ad át boltokat a CBA magyar milliárdosa

A SPAR Magyarország Kft. megállapodott a CBA franchise rendszerben napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmét végző üzleteket üzemeltető vállalkozásokkal, hogy két olyan üzlethelyiséget (egy budapesti és egy pest megyei ingatlant), amelyben korábban CBA üzlet üzemelt, hosszú távra, tartósan bérbe vesz tőlük. A SPAR Magyarország Kft. az érintett üzleteket változatlan funkcióval, saját márkaneve és dizájnja alatt tervezi tovább üzemeltetni.

természetesen ahogy a múltban, úgy a jelenben sem zárkózunk el újabb akvizícióktól - amennyiben ilyenekre lehetőség nyílik - hiszen hosszú távon elkötelezettek vagyunk a magyar vásárlók iránt.

A GVH összefonódásokat bejelentő oldala azonban múlt heti értesülésünktől eltérőena SPAR-hoz kerülő üzemeltetési jogokat (egybudapesti és egy pest megyei ingatlannál),(erdőkertesi boltjától, a budapesti Andrássy útitól, valamint egy harmadik, szintén pesti üzletétől válik meg Baldauf).A megjelent GVH-közlemény így hangzik: múlt heti értesülésünk , a három üzlet átvétele kapcsán megkerestük a Spart is, akik kérdésünkre azt közölték, hogyAhogy korábban emlékeztettünk rá : a Lidl után a Sparral tárgyalt Baldauf, azonban a "közelgő" választások miatt egy ideig jegelte a projektet.Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója a Portfolio megkeresésére korábban közölte: "Baldauf László a múlt év végén tett nyilatkozatában egyértelműsítette, hogy visszavonul a mindennapi üzleti élettől, bérbe adja minden áruházát. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat folyamatosan bonyolítja, azonban ezek eredményéről a továbbiakban nem kíván tájékoztatást adni".Az üzletember egy interjúban arról beszélt, hogy 2018 végén teljes mértékben elszámol tulajdonostársaival, és a tiszteletbeli elnöki posztról is lemond. A boltok átadásáról szóló döntését "gazdasági megfontolások és a szakmai meglátásai motiválták, illetve személyes okok is közrejátszottak." Ugyanitt furcsa módon arról beszélt, hogy a hazai cégeket kell támogatni a multik helyett.