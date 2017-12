Tényleg elérte volna Washintont is a szerdai észak-koreai rakéta

Megkérdőjelezték például, hogy a rakéta alkalmas-e arra, hogy a robbanófejet épségben visszajuttassa a légkörbe.

A szöuli védelmi tárca szerint Phenjan új fejlesztésű interkontinentális ballisztikus rakétájával, ahogy azt Észak-Korea is állította. A rakéta hatótávolságára vonatkozóan hasonló becsléseket közöltek amerikai szakértők is a szerda kora reggeli kilövést követően röviddel.A kommunista ország állami médiája szerdán közölte, hogy Észak-Korea sikeres kísérletet hajtott végre Hvaszong-15 típusú, új fejlesztésű rakétával, amely képes elérni az Egyesült Államok egész területét.A nukleáris robbanófejjel felszerelhető, minden eddiginél nagyobb teljesítményű rakéta 4475 kilométeres magasságba emelkedett, és 53 percnyi repülés után indítóhelyétől 950 kilométer távolságra csapódott be - tudatta a hivatalos nyilatkozat, amelyet egy tévébemondó olvasott be.Habár Szöul elismerte, hogy a rakétakilövés valószínűleg sikeres volt, a dél-koreai kormány kétségét fejezte ki azt illetően, hogy a teszttel kapcsolatos minden észak-koreai állítás igaz lenne.A szerdai rakétakilövés nyomán Donald Trump amerikai elnök kijelentette: Phenjan újabb szankciókra számíthat. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának szerdai, rendkívüli ülésén Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete az Észak-Koreával fenntartott kapcsolatok megszakítására szólított fel minden országot. Moszkva szerint viszont Washington provokálja Észak-Koreát.Az ENSZ Biztonsági Tanácsa legutóbb szeptember 11-én fogadott el újabb, a korábbiaknál szigorúbb szankciókat, először véve célba Észak-Korea olaj- és gázellátását. Az Egyesült Államok és szövetségesei az elmúlt évben fokozódó nyomást igyekeztek gyakorolni Phenjan legfőbb szövetségesére, Kínára, hogy vesse latba minden befolyását, és bírja rá szomszédját annak rakéta- és atomfegyver-fejlesztési programjának feladására.