Tényleg elment a kelet-európai dolgozók kedve Angliától a Brexit miatt

A tavaly szeptemberben zárult egy évben 244 ezerrel többen vándoroltak be a szigetországba, mint amennyien elhagyták - állapítja meg a brit statisztikai hivatal (ONS) negyedéves kimutatása. Mindez azt jelenti, hogy 578 ezren vándoroltak be egy év alatt az országba, ami 20 ezerrel kevesebb az előző egy év adatánál, viszont ezzel párhuzamosan kilencezerrel többen, 334 ezren hagyták el az országot.Az adatokban különösen feltűnő, hogy egyre kevesebben érkeznek az EU-ból: a most vizsgált egyéves időszakban 90 ezren mentek az országba az Unión belülről, miközben egy évvel korábban ez a szám még 165 ezer volt. Az EU-ból érkező bevándorlás legnagyobb mértékben az EU15 országokból ("régi" tagállamok) esett vissza a bevándorlás, onnan egy év alatt a felére, 41 ezerre esett a nettó egyenleg. A 2004-ben csatlakozott úgynevezett EU8-országokból nettó 12 ezres bevándorlást regisztrált egy év alatt az ONS, ez hétezerrel volt kevesebb az egy évvel korábbinál. Közben Romániából és Bulgáriából nettó 34 ezer ember ment a szigetországba, ami 30 ezerrel volt alacsonyabb a 2016 szeptemberében zárult egy év adatánál.

A csökkenő nettó bevándorlás oka, hogy egyrészt egyre kevesebb EU-állampolgár megy Nagy-Britanniában, másrészt egyre többen hagyják el az országot. A már említett nettó 90 ezres szám 220 ezres bevándorlásból és 130 ezres kivándorlásból tevődött össze. Egy évvel korábban a bevándorlás majdnem 270 ezer volt, a kivándorlás viszont alig haladta meg a 100 ezret.A minket legjobban érintő EU8 kategória esetében az ONS egy év alatt 51 ezres bevándorlást regisztrált, ami hatezerrel maradt el az egy évvel korábbitól, viszont ezzel párhuzamosan a 39 ezres kivándorlás minimálisan meghaladta a 2016 szeptemberében zárult egy év adatát.Érdekesség, hogy a brit statisztikai hivatal adatai szerint egyre kevesebben érkeznek már biztos állással a hátuk mögött az országba, az EU8 esetében 19 ezren vallották azt, hogy már van munkájuk a bevándorláskor, egy évvel korábban ez a szám még 23 ezer volt. Ennél nagyobb mértékben esett azonban a munkakeresési céllal érkezők száma 22 ezerről 8 ezerre.Az ONS azt is közölte, hogy az Unión belül melyik öt országból érkeztek a legtöbben 2017-ben. Ezt a listát továbbra is a románok vezetik 154 ezres bevándorlással még úgy is, hogy ez 19%-os csökkenést jelentett 2016-hoz képest. Másodikak a lengyelek, náluk a 62 ezres bevándorlás harmadával kevesebb, mint az előző évben. Utánuk következnek az olaszok, bolgárok és a spanyolok. Sajnos a magyar kivándorlás esetében egyelőre nem tudunk friss adatokat, hiszen nem vagyunk a top5 küldő ország között. Részletes 2017-es statisztikát pedig majd csak augusztusban közöl az ONS, amiben minden országra kitérnek, így akkor lehet friss adat a szigetországban élő magyarokról is.