Tényleg ezért kell az 1000 milliárdos belgrádi vasút?

A magyar gazdaság komoly hasznot remélhet a beruházásból, hiszen ennek révén az ország meghatározó szerephez juthat az uniós és a nemzetközi kereskedelemben

A várt hasznok fényében elég kockázatos beruházásnak tűnik a kifejezetten áruszállítási célú vasúti beruházás. A Görögországtól Magyarországig vezető kereskedelmi út jó részét teljes bizonytalanság övezi. A kínai áruk - ahogy eddig is - sokféle úton jutnak el Európába, vélhetően nem lesz egyetlen domináns útvonal ezentúl sem. A Varga Mihály által említett 9 milliárd forintnyi vámbevétel (ami az első három negyedévben keletkezett a költségvetésben a teljes import után) alapján nem tűnik akkora potenciálnak a vámkezelési biznisz, ami 1000 milliárd forintos beruházásért kiált. Az sem világos, hogy egy az országon csak átutazó, itt vámkezelt termék 1 forintnyi vámbevétele után hogyan lesz még további 33 forint hazai adóbevétel.

Szeptemberig 44 milliárd forintnyi vámbevétel keletkezett itthon, ebből kilencmilliárd forint gazdagította a magyar költségvetést. Az importnál szóba kerül a forgalmi adó is, az importáfa összege pedig már most meghaladja az 1300 milliárd forintot. Ráadásul egyes számítások szerint egyforintnyi vámbevétel további 33 adóforintot termel - emelte ki Varga Mihály.Megjegyezte, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása is "ebből a szempontból lényeges igazán", ugyanis annak nyomán kínai konténerek tömege indulhat meg Magyarország felé. A kínai konténerekért az elmúlt időszakban valóságos verseny alakult ki az EU-ban, a rivalizálásba hazánk is bekapcsolódott - mondta Varga.- fogalmazott, hozzátéve, hogy az utóbbi időben több mint húsz százalékkal nőtt az unión kívülről Magyarországra érkező áruk értéke.Kína, valamint 16 kelet- és közép-európai állam most tartott budapesti csúcstalálkozójával kapcsolatban elmondta, hogy az ázsiai ország legmagasabb rangú vezetőivel egyebek között ipari fejlesztésekről, csúcstechnológiai beruházásokról és arról tárgyaltak, hogyan juthatnak távol-keleti megrendeléshez a magyar vállalatok.