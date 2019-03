Tényleg itt az utolsó pillanatos megoldás Brexit-ügyben?

A lényeg:

A levegődagasztás:

A last minute akció:

Gőzgép, de mi hajtja?

Bár az eredeti megállapodást nem nyitották meg újra, de a "kötelező jogi eszköz" jelenti-e de facto a megállapodás felülírását?

a megállapodás felülírását? Mit jelent az, hogy "az EU nem tarthatja meghatározatlan ideig az Egyesült Királyságot a tartalékmegoldás hatálya alatt." Határozott ideig megtörténhet? Akár többször egymás után? Ez csak az EU eltökéltségét szimbolizálja a megoldáskeresésre, vagy valódi meghátrálást jelent?

Mi dönti el, hogy valamelyik fél "rosszhiszemű"-e, vagyis milyen feltételek mellett léphet ki a tartalékmegoldás hatálya alól Nagy-Britannia?

A Brexit-gyürkőzés központi eleme régóta az, hogy mi legyen az ír-északír határon azután, hogy az egyben az EU külső vámhatára lesz. Mivel semmilyen értelmes ötletet nem tudtak találni a felek, amely a kényes ír-északír helyzetre és az uniós határellenőrzésre egyformán választ ad, a megoldást lazán eltolták 2020 végéig. Addig Nagy-Britannia az európai vámunió része marad, és van további másfél év, hogy a felek elfogadható megoldást találjanak.Az EU ugyanakkor tartalékmegoldásként (backstop) a megállapodás részéve tette, hogy amennyiben 2020 végéig sem születik megállapodás, a britek határozatlan ideig a vámunióban maradnak. Vagyis a fene nagy szuverenitásukban a kereskedelempolitikájuk felett gyakorlatilag teljesen elveszítik a kontrollt. A keményvonalas kilépéspárti ("hard Brexiter") csoportnak már a határidő hosszabbítás sem tetszett igazán, ám a backstop igazi vörös posztó lett, ami az áhított függetlenség helyett egy még inkább kiszolgáltatott helyzetet teremt.Miután Theresa May alkuját csak egy nagyon szűk politikai kör tudta támogatni, a parlamenti szavazáson a miniszterelnök kilépési javaslata történelmi vereséget szenvedett. Innentől kezdve May azon dolgozott, hogy Brexit párti erőket fenyegetéssel, politikai zsarolással, chicken game játékkal jobb belátásra bírja. Emellett pedig az Európai Unió vezetőit próbálta meg rávenni arra, hogy nyissák meg újra a megállapodást, és adjanak garanciákat arra, hogy a backstop megállapodást nem is kell annyira komolyan venni.Az EU azonban jelezte: nem nyitja meg újra az egyszer már lezárt megállapodást, és inkább csak a jószándék bizonygatásáról szóló jelképes csatolmányokat hajlandó ahhoz hozzátenni.Így viszont úgy tűnt, Theresa May megállapodását ma is ugyanúgy elutasítja majd a parlament többsége, mint legutóbb. Tulajdonképpen érett a Brexit-bohózat legnagyobb poénja: a parlament ma elutasította volna a May-megállapodást, holnap elutasította volna a rendezetlen kilépés lehetőségét, holnapután pedig megtagadta volna a Brexit elhalasztását. (Ehhez a forgatókönyvhöz azért még teljesülnie kellett volna néhány feltételnek, de volt - és talán még van - rá esély, hogy egy szép paradoxon szimbolizálja a Brexit totális szürrealitását.)Aztán a szavazás előtti nap legvégén Juncker és May kijöttek a tárgyalószobából, és bejelentették: kötelező erővel bíró jogi eszközt dolgoztak ki, amely arról intézkedik, hogy az EU nem tarthatja meghatározatlan ideig az Egyesült Királyságot backstop hatálya alatt. Ugyanis bármelyik félnek joga lesz egyoldalúan kilépnie az egyezményből, amennyiben a másik fél rosszhiszeműen jár el (pontosabban ez esetben független döntőbíróság elé kerülne az ügy).Ahogyan azt írtuk , kialkudott megoldás elsőre inkább az EU meghátrálásának tűnik. Az unió ezidáig azért ragaszkodott a backstop záradékhoz, hogy semmiképpen se állhasson elő olyan helyzet, amikor a vámhatárokon (és így az unió egységes piacán valamint a kereskedelempolitikáján) "lyuk" keletkezik. A friss hírek alapján viszont úgy tűnik, hogy az EU akkor is megadja a kilépés lehetőségét a vámunióból, ha ilyen megoldás nem születik.A megállapodás jelentőségének megítéléshez az alábbi kérdésekre kell választ kapnunk:A vélemények egyelőre vegyesek és óvatosak. David Davis, a korábbi brit Brexit-ügyi főtárgyaló szerint a megállapodás így már elfogadható, amennyiben Geoffrey Cox jogi főtanácsos úgy látja, hogy az új jogi eszköz kellően erős, kikényszerítő erejű.A Commerzbank gyorskommentárja viszont azt emeli ki, hogy az EU-val megtárgyalt Brexit-megállapodást semmilyen módon nem újították meg és nem módosították, ezért az változatlan maradt. Márpedig ebben már létezik egy rendelkezés a bírósági mechanizmusról. Juncker szerint ez az eszköz csak kiegészíti a kilépési megállapodást, anélkül, hogy újra megnyitná. Ezek után kérdés, hogy ha látszólag ellentmondás feszül a kiegészítés és az alapmegállapodás között, akkor mi a helyzet.A Bloomberg értelmezése szerint May nem kapott egyoldalú kilépési lehetőséget a backstop alól. A hírügynökség szerint ugyanis a mostani megállapodás inkább egyfajta ideiglenes egyet nem értés esetén teremti meg a backstop felfüggesztésének a lehetőségét. Így viszont, miszerint Nagy-Britannia jogosult ugyan egyoldalúan, arányosan felfüggeszteni a backstop-megállapodás szerinti kötelezettségeit, DE ez csak addig marad érvényben, amíg a jogsértő fél meg nem tette a szükséges intézkedéseket a választottbírói testület határozatának betartására. Ez viszont kevés lehet ahhoz, hogy Geoffrey Cox követelményeinek megfeleljen. A jogi főtanácsos ugyanis ennél egyértelműbb és véglegesebb megoldást szeretett volna látni, ami adott esetben arra is lehetőséget nyújt, hogy a választottbírói testület döntése alapján a backstoptól való végleges elállás is szóba jöhessen.Cox értékelése May friss megállapodásáról délben várható. A helyzet feszültségére jellemző, hogy a főtanácsos nyilatkozatot adott ki, amelyben visszautasította azt a spekulációt, hogy nyomás alá helyezték, hogy akarata ellenére validálja a megegyezést.