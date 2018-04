Tényleg meghátrálnak a kínaiak? - Beválhat Donald Trump merész terve

Ma ugyanis bejelentette a kormány, hogy 2022-ig kivezetik azt a szabályozást, amely arra kényszeríti a külföldi autógyártókat, hogy az egyébként érvényben lévő 25%-os importvám elkerülése érdekében 50%-os tulajdoni hányadot biztosítsanak helyi leányvállalatukban egy kínai cégnek.

Egy ország sem kapott annyi kritikát Donald Trumptól, mint Kína, ez pedig különösen igaz, amikor a külkereskedelem került szóba. Az amerikai elnök sokszor kritizálta az ázsiai nagyhatalmat igazságtalan kereskedelmi gyakorlata miatt, többek között ezért is jelentette be, hogy amennyiben nem sikerül javítani a helyzeten, úgy több tízmilliárd dollár értékben vethetnek ki rájuk vámokat.Bár a kínai kormány többször is figyelmeztette az amerikaiakat, hogy hagyjanak fel az egyoldalú protekcionista intézkedésekkel, azok ugyanis egy kereskedelmi háború felé lökik a két nagyhatalmat, most úgy tűnik, hogy Kína a korábban belengetett megtorlás helyett igyekszik együttműködni a helyzet békés rendezése érdekében.Ez egy általánosan bevett üzleti gyakorlat Kínában, ami miatt sok támadás éri az országot. A 25%-os autóvám, illetve úgy általában Kína kereskedelmi gyakorlata ellen korábban Elon Musk is felemelte a hangját.A Tesla vezére most különösen örülhet, ugyanisHszi Csinping kínai elnök múlt héten ígéretet tett rá, hogy csökkenteni fogják az autók importjára vonatkozó vámokat, illetve, hogy hatékonyabban fel fognak lépni a szellemi tulajdonjog védelme érdekében. Ha ez valóban megtörténik, és a jövőben is ilyen marad a kínai pártvezetés hozzáállása, akkor minden esély megvan a kereskedelmi háború elkerülésére. Trump és tanácsadói pedig örülhetnek, hogy működik a stratégiájuk.