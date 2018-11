Tényleg nagy az előrelépés Brexit-ügyben: jön a rendkívüli EU-csúcs

Amint írtuk: ma kora reggel találkozott egymással Michel Barnier, uniós Brexit-ügyi főtárgyaló és Donald Tusk, amelyen előbbi tájékoztatta Tuskot a Brexit-megállapodás létrejöttéről és annak tartalmáról. Ezután ma reggel fél 9-kor volt egy rövid sajtótájékoztató az Európai Bizottság épületében, amelyen Barnier átadta Tusknak az 585 oldalas Brexit-megállapodási szövegtervezetet és Tusk bejelentette, hogy összehívja az állam- és kormányfőket.A menetrend innentől kezdve két szálon fut majd. Egyrészt ugye Londonban a brit kormány tegnap este támogatásáról biztosította Theresa Mayt a kialkudott megállapodás nyomán, de nagy a politikai kockázat az, hogy végül a megállapodás tartalmával kapcsolatos ellenkezés miatt nem lesz meg a decemberi-januári brit parlamenti alsóházi szavazáson a többség (kb. 320 fő támogató szavazat a 650-ből) a kilépési megállapodás mellett. Emellett az is kockázat, hogy esetleg May ellen a napokban elindul egy bizalmatlansági indítvány és így ha megbuktatják, kérdés, hogy a Konzervatív Párt tud-e új kormányfőt találni, vagy esetleg előrehozott választások felé halad a folyamat, és mindez azt teszi szükségessé, hogy a jövő március 29-én esedékes brit kilépést elhalasszák egyhangúan az EU27 vezetői (kitolják a 2 éves időszakot).A másik szál Brüsszelben halad: egyrészt ugye november 25-én összeülnek az állam- és kormányfők és a várakozások szerint egyrészt rábólintanak a most kialkudott 585 oldalas előzetes megállapodásra, másrészt egy az Egyesült Királyság és az EU27 közötti hosszú távú együttműködési keretrendszerről is kiadnak az erőteljes politikai nyilatkozatot (milyen lesz a viszony az ország és a közösség között a 2020 vége utáni időszakban kereskedelempolitikailag). A tervek szerint ez a politikai nyilatkozat kellően vonzó lesz ahhoz, hogy lecsillapítsa Londonban a keményvonalas Brexit-pártiakat, hogy ezzel növeljék az esélyét annak, hogy a brit alsóházban végülis meglesz a többségi támogatás az uniós kilépési törvényről. A brit parlamenti képviselők ugyanis régóta azt követelték, hogy ne csak azt lássák: milyen feltételek mentén lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból, hanem a hosszabb távú kereteket is egyben lássák a szavazás idején.