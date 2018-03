Tényleg összeáll a Merkel-Macron tengely

Nem mindig vagyunk ugyanazon az oldalon, de Németország és Franciaország már elért egy sor dolgot a múltban, és ez most is határozott szándékunk

Emmanuel Macron francia államfő a megbeszélés utáni sajtótájékoztatón azt ígérte, hogy- főként az eurózónára -, a bevándorlásra, a védelmi politikára, valamint a kutatásra és oktatásra és más, még meghatározandó nagy ügyekre is.Utalt rá, hogy a reformmunkát nehéz helyzetben kell elvégezni az unióból való brit kilépés és az olaszországi választások alakulása miatt.A napokban újraválasztott Angela Merkel német kancellár, akinek azóta ez volt az első külföldi útja, azt hangsúlyozta, hogy kormánya koalíciós programjának alapvető célkitűzése a közösségi reform, és egyben válasz Franciaországnak, amely szintén reformokat javasol.- jelentette ki.Merkel sürgette, hogy szülessenek javaslatok a gazdasági és monetáris együttműködés reformjára, annak érdekében, hogy az euró tartósan szilárd legyen, továbbá a versenyképesség javítására is az innováció révén. Azt is megemlítette, hogy a menedéknyújtási politikákat is össze kell hangolni.A sajtótájékoztatón nem volt szó az olyan francia javaslatokról, amelyek az igen mély integrációt célozzák, például az eurózóna közös pénzügyminiszteri posztja vagy egy olyan pénzalap létrehozása, amely segítene a tagországoknak külső sokkhatások esetén.A németek különösen húzódoznak attól, hogy egy közös pénzügyminiszter esetén a gazdaságukat kitegyék a más, kevésbé stabil országok jelentette kockázatoknak - emlékeztetnek hírügynökségi elemzések.Júniusban 28-29-én lesz az első félévet lezáró uniós csúcstalálkozó, erre az időpontra ígéri Párizs és Berlin az útitervet.