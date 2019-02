Tényleg pocsékul keresnek a magyarok az autógyárakban?

Ezzel szemben egy magyar munkavállaló 2016-ban átlagosan 51 ezer eurót hozzáadott értékkel járult hozzá a gazdasághoz,

Európai összehasonlítás esetén fontos leszögezni, hogy a járműipar (TEÁOR 29-30-as ágazatok) több, mint csupán közúti személyjárművek gyártása, mivel egyes országokban az egyéb járművek gyártása jóval komolyabb súllyal van képviselve, mint térségünkben. Az ágazathoz tartozik a haszongépjármű- (pl.: Belgium és Hollandia esetében), a motorkerékpár- (Ausztria), a repülőgép- (Franciaország) és a hajógyártás (Görögország) is. Ezek eltérő sajátosságú termékek, más piaccal, ennek ellenére hangsúlyosan a járműgyártás alágazatai.Az Eurostat adatai alapján az 2016-ban az EU-ban megtermelt járműipari hozzáadott érték felét Németországban állították elő, ennek ellenére nem itt a legmagasabb az egy munkavállalóra jutó termelékenység. Franciaországban ugyanis egy foglalkoztatott egy évben kb. 161 ezer eurónyi hozzáadott értéket állít elő, míg a német "csak" 147 ezret.a cseh alkalmazottak 45 ezerrel, míg a szlovákok 42 ezerrel, a lengyelek pedig csupán 20 ezerrel. Itt azonban feltételeztük, hogy az éves munkaidő mindenhol azonos, ami természetesen nem igaz.

Magyarországon a járműiparban foglalkoztatottak átlagosan egy óra alatt 10 eurónyi jövedelemben részesülnek, míg a csehek 11, a szlovákok 12 eurót kapnak (összehasonlításképpen a németek és a franciák 51 euró körüli szinttel vezetik a listát).

Amennyiben a munkavállalói jövedelmet nézzük szomorú kép tárul elénk:

Figyelembe véve, hogy a hozzáadott érték jövedelmi oldalról megközelítve lényegében a munkavállalói jövedelem és a vállalati nyereség összege (az egyéb tényezők nagysága általában elhanyagolható), kelet-európai összevetésben a cseh és szlovák munkatermelékenységnél jobb, ám a cseh és szlovák fajlagos béreknél alacsonyabb magyar adat csak nagyobb magyar vállalati nyereség mellett jöhet ki.

A fentiek okaira csak részleges választ tudunk adni az európai vállalatsoros adatok alapján. Kutatásunk során az járműipari vállalatok mérlegadatait és eredménykimutatásait elemeztük. A könnyebb kezelhetőség miatt a legalább 10 millió eurónyi árbevételt elérő cégekre szűkítettük a listát. Ez természetesen komoly veszteség, mivel így elvesztettük szinte a teljes KKV kört, és jó néhány nagyvállalatot is, ugyanakkor megkaptuk az európai járműipari értéklánc kvintesszenciáját, egy közel 3000 vállalatot tartalmazó mintában. Az eltérő számviteli szabályok miatt hozzáadott értéket nem tudtunk számolni (különösen a készletek és a bérköltség számviteli értelmezése különbözik), ezért az árbevételt vizsgáltuk, amely felfogható kibocsátásként (output). Mivel a hozzáadott érték némi egyszerűsítéssel az output és az input különbsége, ezért az árbevételnél nagyobb hozzáadott érték csak extrém esetben fordulhat elő. Mivel a vállalatok körében az árbevétel igen koncentrált (több esetben is az egész járműipari árbevétel felét csupán néhány vállalat adja), kiugró értékekkel teli, ezért az átlag helyett egy robusztusabb mutatót, a mediánt hívtuk segítségül.

A mediánok azonban jól mutatják, hogy Magyarországon a vállalkozások több, mint felének messze elmarad a termelékenysége a piacvezető járműgyártóktól, így ezek a vállalatok a munkaerőpiacon nem jelentenek komolyabb konkurenciát a bérversenyben. A nemzetközi viszonylatban alacsonyabb munkajövedelmekért ezért nem (csak) a csúcsvállalatok felelősek, hanem azok az alacsonyabb termelékenységű beszállítók is, amelyek nem tudják alulról feljebb nyomni a béreket.

Az eredmények igen beszédesek., kicsit kevesebbet, mint Csehország (375 fő), azonban hazánkban ezzel csak 32 millió euró a medián árbevétel, míg Csehországban 56,7 millió.(33,3 millió euró), a medián spanyol vállalatnak ehhez azonban 145 fő is elegendő. Szlovákiában pedig a 46,4 millió eurós medián árbevételhez egy 275 fős medián vállalatméret tartozik.A másik termelési tényezőt, a tőke szerepét megvizsgálva (amit az immateriális javak és a tárgyi eszközök összegeként azonosítottunk) a kép némiképp árnyaltabb, bár hasonló.ami igen alacsony a vizsgált országok között. Spanyolországban 10,1 millió eurónyi medián tőke szükséges nagyjából ugyanakkora árbevétel eléréséhez, mígTermészetesen az árbevétel, a hozzáadott érték és a munkajövedelem nem csupán a munkatermelékenység függvénye. Egy értékláncban mindez nagyban függ attól is, hogy milyen termelési folyamatra szakosodott az adott ágazat. Egy erősen élőmunkaigényes szakaszban a munkaerő szerepe természetesen felértékelődik a tőkével szemben, így nem csoda, hogy a munkaerő skálahozadéka nagyobb (Magyarországon pedig az egyik legnagyobb egész Európában), miközben az inkább tőkeigényes termelési szakaszokban, amelyek során jelentősebb a hangsúly az immateriális javakon (K+F+I, szabadalmak stb.), a tőke is nagyobb szerepet kap a termelés során. Ezek fényében kevésbé meglepő, hogy a kelet-európai országokban, különösen hazánkban, a kibocsátás leghatékonyabban a munkaerőinput növelésén keresztül érhető el. Ilyenkor természetesen a vállalat szempontjából nem kívánatos a munkaerőköltség növekedése.Az európai járműipar tehát egyáltalán nem homogén, így csak korlátozottan összehasonlítható. Ennél fontosabb azonban, hogy egy országon belül is nagyon különböznek a vállalatok, hiszen erős koncentráció jellemzi az iparágakat, ami torzítja az ágazati átlagokat és a legnagyobb járműipari csúcsvállalatokra jellemző magas munkatermelékenység valószínűleg egyáltalán nem teljesül a többi cég esetében.