Tényleges életfogytiglant kapott a budaörsi Tesco fegyveres rablója

A bíróság a 2005-ben a budaörsi Tescónál egy pénzszállító ellen elkövetett támadás ügyében megállapította a vádlottak bűnösségét, és cselekményüket nyereségvágyból, több emberen, hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletének minősítette, továbbá rablás és lőfegyverrel, illetve robbanóanyaggal visszaélés bűntettében is kimondta több vádlott bűnösségét. A tescós rablással kapcsolatban a bíró a szóbeli indoklásában megjegyezte: tűzharc nem volt az elkövetők és a kiérkező rendőrök között, a rablók nem lőttek a rendőrökre.Egy vádlott - akit korábban, más ügyben emberölés miatt már jogerősen életfogytiglanra ítéltek - ezúttal tényleges életfogytiglant kapott. S. P. elsőrendű vádlottat 20 év, három másik társát 16, 14, illetve 8 év fegyházzal sújtotta a törvényszék. Egy vádlottat ugyanakkor felmentettek, a 8 évre ítélt vádlott pedig már letöltötte büntetését.Több vádpontban hozott ugyanakkor felmentő rendelkezést a bíróság, köztük az illegális pénzváltással foglalkozó kalocsai házaspár megölése, illetve több más rablás ügyében. A döntés szóbeli indoklásában a bíró azt mondta: a nyomozás során súlyos hibák történtek, a bizonyítékokat nem sikerült teljeskörűen feltárni, megkérdőjeleződött vádalku alapján terhelő vallomással előálló tanúk szavahihetősége, ezért született több vádpontban is felmentő rendelkezés. Ugyanakkor elhangzott az is, hogy több vádlottnak lehetett köze a házaspár halálához, az áldozatok járműve például az elsőrendű vádlott birtokába került, ám a rendelkezésre álló adatok nem voltak elegendőek a bűnösség megállapításához.Az elsőfokú ítélet nem jogerős, miután az ügyészség valamennyi vádlott tekintetében bűnösség megállapítása, illetve súlyosítás érdekében fellebbezett, az elmarasztalt vádlottak és védőik pedig felmentésért, illetve enyhítésért.A másfél évtizeddel ezelőtti bűncselekmény-sorozatról öt éve már született elsőfokú, nem jogerős ítélet. Akkor a törvényszék hét vádlott közül hármat ítélt életfogytiglanra, egyet közülük tényleges életfogytiglanra. Azt a döntést azonban a tábla másodfokon megalapozatlanság miatt hatályon kívül helyezte, és új bizonyítást rendelt el.A megismételt eljárásban az ügyész 5 életfogytiglani büntetést indítványozott.