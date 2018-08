Terrorizmussal és menekültválsággal riogat a török pénzügyminiszter

Az USA politikailag motivált lépései nem csak a globális pénzügyi piacokra vannak hatással, hanem a világkereskedelemre és a régió stabilitására is

Recep Tayyip Erdogan veje Párizsba látogatott, hogy javítsa a kapcsolatokat Európával, miközben az USA-vel egyre rosszabb a viszonya az autoriterré váló rezsimnek. Az USA-török viszonyt Andrew Brunson amerikai lelkipásztor törökországi fogva tartása erodálja, emiatt az Egyesült Államok szankciókkal sújtja az országot.Az USA lépései - a makrogazdasági problémák mellett - hozzájárultak a török árfolyamválság kialakulásához, amely lassan reálgazdasági válságba csaphat át.- mondta Albayrak, miután francia kollégájával, Bruno Le Maire pénzügyminiszterrel találkozott. Szerinte mindez a régió stabilitását erodálja, ami táplálja a terrorizmust és a menekültválságot is erősíti.Az EU-török megállapodásnak komoly szerepe van abban, hogy a menekültáradat csillapodott Európa irányába, így az unió is szeretné elkerülni a problémák fokozódását. Az EU ezért is maradt nyitottabb Erdogan egyre inkább autoriterré váló rezsime felé, miközben az USA szankciókat léptetett életbe.Elemzők szerint amíg a szembenállás tart - és fokozódik - az USA-val, addig a török líra nyomás alatt maradhat, és éppen olyan kijelentésekre nincs szükség, mint amiket Albayrak tett, hiszen ezek növelhetik a nyomást a török eszközökön. Törökország problémái egyébként az amerikai enyhüléssel sem oldódnának meg teljesen, mert a folyó fizetési mérleg jelentős hiányt mutat, az infláció folyamatosan emelkedik, miközben Erdogan nem engedi a jegybanknak, hogy kamatemeléssel megfékezze az árak egyre dinamikusabb emelkedését.