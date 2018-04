Tervezőt keresnek a hatsávos M1-es autópályához

Az első körben Budapest és Tatabánya között készítik elő a fejlesztést, az első 45 kilométernyi út bővítésének és felújításának az előkészítésére másfél éve lesz a kivitelezőnek.Az európai uniós közbeszerzési értesítőben megjelent tenderre május 18-ig kell benyújtani a pályázatokat. Ezt követi majd a kivitelező kiválasztása, illetve a munkálatok elvégzése.Az M1-es hatalmas forgalmat bonyolít le: az autópályán 1995-ben átlagosan 20 ezer jármű haladt át naponta, mára ez egyes térségekben a 80 ezret is eléri, sőt a fővároshoz közel a gyorsforgalmi út több helyen is 100 százalék feletti kapacitással üzemel.Az M1-es állapota egyébként tragikus, éppen áprilisban kezdődtek el a pályaburkolat kisebb felújításai, ami további dugókat okoz az amúgy is sok helyen csak a belső sávban járható autópályán.