Tesco, Auchan és a társaik: már tart az 50 milliárdos húsvéti vásárlási láz

A teljes kiskereskedelmi forgalom így 100 milliárd forintnál is nagyobb összeggel bővülhet márciusban a januári-februári költéshez képest

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint nagyobb húsvéti forgalom várható a tavalyinál az idén. Vámos György, a szervezet főtitkára az MTI-nek elmondta:Ugyancsak 50 milliárd forinttal nőhet az iparcikkek forgalma márciusban a januárihoz, illetve a februárihoz képest, bár erre nemcsak a húsvéti, hanem a tavaszi szezonális vásárlások is hatással vannak.- fejtette ki az OKSZ főtitkára.Magyarország Kereskedelmi Kft. a húsvéti forgalom 6-7 százalékos növekedésére számít az előző év azonos időszakához képest. A társaság az MTI kérdésére közölte: a húsvéti időszak erősebb az átlagosnál, de a karácsonyitól elmarad, ugyanakkor tavaly a pékáruk húsvéti forgalma például meghaladta a karácsonyit. Húsvét előtti héten átlagosan 36 tonna kalácsot és több száz tonna sonkát adnak el a Spar-üzletekben, tojásból pedig kétszer annyi is fogyhat ilyenkor, mint más időszakokban - jelezte a cég.AzMagyarország Kft. a húsvéti időszakban 10 százalék feletti forgalomnövekedésre számít a tavalyi év azonos időszakához képest, és 20 százalékos növekedésre az előző hónaphoz képest. Az áruházlánc is az utolsó hétre várja a legnagyobb rohamot. A nagypéntek munkaszüneti nappá válása várhatóan nem okoz forgalomcsökkenést, csak átrendeződést, az előző és az utána következő napokon koncentrálódhat a kieső pénteki nap forgalma. A legnépszerűbb termékek húsvétkor továbbra is a tojás, a sonka és a kalácsok, valamint a különböző sütemények és a csokitojások, csokinyuszik. Húsvét előtt 30-40 százalékkal emelkedik a tojásforgalom. Ebben az évben várhatóan több száz tonna sonkát értékesít majd az Auchan, amelynek körülbelül 20 százaléka a húsvéti időszakban fogy el. A hagyományos magyar árérzékenység mellett egyre inkább nő az igény a minőségi, prémium termékekre minden termékcsoportban - jelezte az Auchan is.-Global Áruházak Zrt. tájékoztatása szerint a húsvéti forgalom akár másfélszeres is lehet a normál időszakokhoz képest. Az áruházlánc szintén azt közölte, hogy a karácsony után a húsvét a második legforgalmasabb időszak. Az ünnephez közeledve nő egyre jobban a forgalom, a csúcs az ünnepet megelőző napokban várható. A húsvéti időszakban több termék forgalma is megsokszorozódik. A húsvét előtti hónapban értékesíti a Tesco a füstölt áru éves forgalmának csaknem felét, a tojás éves volumenének 15 százalékát, valamint a kalácsok éves mennyiségének csaknem 25 százalékát. Az áruházlánc idén 4 millió figurás édességgel, 15 millió tojással, csaknem 1100 tonna húsvéti füstölt áruval és 200 tonna kaláccsal készül a húsvéti élelmiszerek iránt megnövekedett keresletre. A korábbi évek tapasztalatai alapján a parfüm és kölni termékcsoportban mintegy 5 százalékos forgalomnövekedésre lehet számítani - jelezték.A húsvéti forgalom átlagosan 5 százalékkal volt nagyobb tavaly a 2016-ban tapasztaltnál, aKereskedelmi Kft. az idei szezonban is nagyságrendileg erre a növekedésre számít - tájékoztatott a cég az MTI megkeresésére. A társaság tapasztalatai szerint, ennek oka az lehet, hogy az ünnep április elején van a fizetések időszaka előtt, illetve nagypéntek munkaszüneti nap. A legutóbbi hétvége is megnövekedett forgalmat hozott, az igazi vásárlói rohamra azonban a hét közepétől számítanak. A CBA közölte: minden ünnepi időszak előtt megfigyelhető, hogy a vásárlók az évközihez képest magasabb minőségű termékeket vesznek. Húsvétkor a sonkából egyre inkább a hagyományos érlelésűt, a csokoládé figurákból pedig a magas kakaótartalmúakat keresik. Jelentősen megélénkül ilyenkor a tojásforgalom is, dupla annyi fogy, mint a normál időszakokban.