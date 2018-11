Theresa May: elérhető közelségbe került az EU-kilépésünk

May hangsúlyozta, hogy a majdani kapcsolatrendszer szövegtervezetéről szóló megállapodás egyelőre London és az Európai Bizottság között jött létre, és most a többi 27 EU-tagállam vezetőin a sor, hogy vasárnapi soron kívüli EU-csúcsig hátralévő időben megvizsgálják az egyezményt.

Theresa May a Downing Streeten, hivatala előtt elmondott rövid csütörtök délutáni sajtónyilatkozatában kijelentette: Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével tartott előző esti "jó, részletes" brüsszeli megbeszélésén felvázolta, hogy London álláspontja szerint mit kell tartalmaznia a jövőbeni kapcsolatokról szóló politikai deklaráció tervezetének.Ezutánés ennek eredményeként jött létre a megállapodás London és az Európai Bizottság között a deklaráció szövegéről - mondta a brit kormányfő. A ma létrejött egyezségről a politikai deklaráció kapcsán további részletek:, mivel teljesíti a brit EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépésre voksolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás döntését, visszaadja London hatáskörébe az Egyesült Királyság határainak, pénzének és jogalkotásának ellenőrzését, úgy, hogy közben védelmezi a munkahelyeket, az ország biztonságát és területi integritását.A brit miniszterelnök kijelentette, hogy addig ő személyesen is beszél a többi uniós ország vezetőivel. Felidézte, hogyA spanyol kormányfő a minap kijelentette, hogy nem fogja aláírni a Brexit-megállapodást, ha a tervezet nem tartalmazza, hogy a Spanyolország déli csücskén fekvő, de brit fennhatóságú Gibraltár jövőjéről továbbra is közvetlen kétoldalú brit-spanyol tárgyalásokon kell dönteni, és nem a Brexit-egyezség keretében.A brit kormányfő csütörtöki nyilatkozata előtt nem sokkal Donald Tusk, az uniós állam- és kormányfők alkotta Európai Tanács elnöke Brüsszelben bejelentette, hogy a tárgyalóküldöttségek szintjénHa a tagállamok is jóváhagyják szakértői szinten a tervezetet, a dokumentum a vasárnapi soron kívüli EU-csúcs résztvevői elé kerül jóváhagyásra, a brit kiválás feltételrendszeréről szóló, már a múlt héten véglegesített szerződéstervezettel együtt.