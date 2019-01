Theresa May: katasztrofális kárt okozna, ha nem lenne Brexit

Theresa May szerint a 2016-ban tartott népszavazáson - amelyen a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe - nagyon sokan évtizedek óta első ízben fordultak bizalommal a politika felé. Őket a politikának most nem szabad cserben hagynia, mert ha ezt megteszi, az katasztrofális és megbocsáthatatlan módon csorbítaná a demokráciába vetett közbizalmat - áll a kormányfő cikkében.

Major szerint az EU-tagság fenntartásának is az új referendum választási lehetőségei között kell lennie.

May a Sunday Express című jobboldali, erőteljesen EU-szkeptikus irányvonalú vasárnapi tömeglapban megjelent cikkében közvetlenül a választókhoz szól, de szavait egyértelműen azokhoz az alsóházi képviselőkhöz intézi, akik a jövő heti szavazáson a Brexit-megállapodás elutasítására készülnek.A londoni alsóház várhatóan, de egyelőre nincs meg a többség az Európai Unióval elért 585 oldalas egyezség elfogadásához, elsősorban az ír-északír határellenőrzés elkerülésére szolgáló tartalékmegoldás feletti súlyos nézeteltérések miatt.E mechanizmus alapján az Egyesült Királyság és az EU vámuniós viszonyrendszerben maradna, ha nem sikerülne időben olyan szabadkereskedelmi megállapodást kidolgozni, amely a határellenőrzés felújítását feleslegessé tenné. A kormányzó Konzervatív Párt frakciójának keményvonalas Brexit-tábora és a legnagyobb észak-írországi britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) - amelynek külső támogatására a kisebbségben kormányzó konzervatívoknak szükségük van - ezt a megoldást mereven elutasítja.Vasárnap megjelent cikkében Theresa May ugyanakkor alig burkolt utalást tett arra, hogy igyekszik egységbe terelni a legkülönfélébb nézeteket valló képviselőket, köztük ellenzéki törvényhozókat is. A kormányfő felfedi: az elmúlt napokban "különböző pártok" több mint kétszáz olyan alsóházi képviselőjével tárgyalt, akik ki akarják zárni a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét.Tárgyalt emellett olyan képviselőkkel, akik újabb népszavazást szorgalmaznak az EU-tagságról, és olyanokkal is, akik számára a megállapodás nélküli kilépés jelentené a "tökéletes Brexitet".May közölte: mindezek alapján azt üzeni a parlamentnek, hogy "ideje felhagyni a játszadozásokkal", és meg kell tenni, amit az ország érdeke megkíván., aki 1997-ig hét éven át töltötte be a miniszterelnöki tisztséget a Konzervatív Párt élén, a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapban megjelent cikkében ugyanakkor azt írta, hogyMajor szerint a Brexit-pártiak a 2016-os népszavazás előtt "hamis fogadkozásokkal és teljesíthetetlen ígéretekkel" kampányoltak, és kizárólag ez az oka az ország jelenlegi siralmas helyzetének.A volt tory miniszterelnök - aki az utóbbi hónapokban több nyilatkozatában is katasztrofális döntésnek nevezte a kilépést az EU-ból - vasárnapi cikkében azt javasolta, hogy mivel nincs konszenzus a Brexit-folyamat további irányáról,- ez a cikkely szabályozza, és csaknem két évvel ezelőtti aktiválása hivatalosan el is indította a Brexit-folyamatot -, dolgozza ki az EU-hoz fűződő jövőbeni kapcsolatok fő pontjait, és ezekről írjon ki újabb népszavazást.Az új népszavazás kiharcolására külön kampánycsoport is alakult tavaly, Theresa May azonban többször is határozottan elvetette az újabb referendum lehetőségét.