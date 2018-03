Theresa May személyesen győzködi a cégvezetőket, köztük Váradi Józsefet

José María Álvarez-Pallete López, a spanyol Telefónica távközlési konglomerátum elnök-vezérigazgatója,

Steffen Hoffmann, a német Bosch vegyipari konszern nagy-britanniai üzletágának elnöke,

Ian Robertson, a BMW igazgatótanácsi tagja,

Soren Skou, a világ legnagyobb szállítmányozási és logisztikai csoportja, az A.P. Moller Maersk vezérigazgatója

A londoni miniszterelnöki hivatal csütörtök esti tájékoztatása szerint a meghívottak között volt a Wizz Air vezetője mellettés több más nemzetközi cég vezető beosztású képviselői.A Downing Street beszámolója szerint Theresa May biztosította a találkozó résztvevőit arról, hogy Nagy-Britannia a Brexit után is magas színvonalú szabályozói normákat kíván érvényben tartani, és olyan megállapodásokat akar kidolgozni, amelyek támogatják az Európai Unióban és a brit gazdaságban egyaránt honos üzleti vállalkozások tevékenységét.A brit miniszterelnök megerősítette: London és az EU elkötelezetten törekszik arra, hogy már az e hónapban esedékes uniós csúcsértekezleten megállapodásra lehessen jutni a brit EU-tagság megszűnése után tervezett átmeneti időszak feltételrendszeréről.A konzervatív párti brit kormány azért szeretne megállapodni a Brexit utáni átmeneti időszakról az EU-val, mert véleménye szerint a brit EU-tagság megszűnésének jövő márciusra várható időpontjában még sem az Egyesült Királyság, sem az Európai Unió, sem az EU-tagállamok nem lesznek abban a helyzetben, hogy zökkenőmentesen meghonosíthassák az új kapcsolatok feltételrendszerének számos elemét.Az átmeneti időszakban London szándékai szerint Nagy-Britannia és az Európai Unió a jelenlegi szabályrendszer alapján férne hozzá egymás piacaihoz.Theresa May az utóbbi időben több hasonló találkozót tartott a brit gazdaságban jelenlévő nemzetközi nagyvállalatok vezetőivel, nemrégiben japán óriáscégek nagy-britanniai érdekeltségeinek vezetőit fogadta a Downing Streeten. Erre a megbeszélésre mások mellett a Nomura, a Marubeni, a Mitsui, a Mitsubishi, a Honda, a Nissan, a Toyota és a Panasonic brit üzletágainak képviselői kaptak meghívást, és jelen volt Curuoka Kodzsi, Japán londoni nagykövete is.A diplomata a megbeszélés utáni sajtótájékoztatóján kijelentette: ha a Nagy-Britanniában honos külföldi cégek tevékenységéből a Brexit következményei miatt "a továbbiakban nem származik nyereség", akkor egyetlen külföldi magáncég sem tudja fenntartani működését a brit gazdaságban. A nagykövet hozzátette, hogy ez nemcsak a japán cégekre vonatkozik.